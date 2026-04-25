Avis lecture : La langue des vipères : la BD qu’il ne faut pas louper !

La lecture coup de cœur de ce mois d’avril : la bande dessinée de Juliette Brocal éditée par Rue de Sèvres.
Sur fond de religion mystique, La langue des vipères est un page-turner en un tome.
Iodis a grandi dans l’abbaye de Réol et a appris la Langue, une magie liturgique. Elle ne souhaite qu’une chose : devenir doctorante pour éviter la vie monastique, et se détacher de ses origines de fille illégitime d’un puissant prélat. Peu après l’arrivée d’une autre élève répondant au nom deHyalcon de Monterréol, un moine disparaît de manière mystérieuse – et très probablement violente.
Notre héros décide de mener son enquête, et découvre par la même occasion qu’Halcyon cache un secret qui pourrait tout changer pour l’abbaye…
Iodis se sent menacée par Halcyon, qui excelle là où elle éprouve des difficultés. Naturellement. Elle voit Halcyon comme une rivale. Une méfiance s’installe, et la tension monte au moment de la disparition du moine Marcus.
Pourquoi le lire ce livre ?
Jeux de pistes, secrets et quête de vérité côtoient les rapports de pouvoir et les ambitions personnelles de nos personnages.
La langue des vipères nous tient en haleine jusqu’à sa résolution. Juliette Brocal propose un monde riche, réfléchit et développé avec soin, magnifié par un dessin qui fourmille de détails et une belle utilisation des couleurs.
A partir de 13 ans. Pour acheter la BD suivez ce lien ou cliquez ici.
Résumé de La langue des vipères
Fille illégitime d`un important prélat, Iodis a grandi à l`abbaye de Réol aux côtés de jeunes nobles mieux nés. Elle y étudie la Langue, une magie liturgique répondant par des visions aux questions de ceux qui la maîtrisent. Espérant échapper à la vie monastique en étant choisie comme Doctorante, Iodis trouve une rivale déterminée en la personne d`Halcyon de Monterréol, une nouvelle venue à qui tout semble réussir et dont les manières fuyantes lui semblent aussitôt suspectes. Lorsqu`un précieux tableau et le moine qui le peignait disparaissent en laissant derrière eux les traces d`une violente altercation, Iodis n`a plus de doute : Halcyon sait quelque chose et cache un secret qui pourrait compromettre l`abbaye tout entière.
Envie de Lire ? Consultez d’autres chroniques ici.