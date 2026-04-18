Renaissance – De Vinci, Raphaël, Michel-Ange découverte du catalogue d’expo

Dans le sillage de l’exposition immersive présentée à l’Atelier des Lumières, les éditions Hazan et Culturespaces publient un catalogue compagnon dédié à l’une des périodes les plus fertiles de l’histoire de l’art : la Renaissance.
Plus qu’un simple prolongement de la visite, cet ouvrage décrypte la révolution esthétique et intellectuelle qui a placé l’homme au sommet de la Création. Découvrez notre reportage ici.
Renaissance – Un monde en pleine mutation
L’ouvrage nous transporte au XVe siècle, dans une Italie morcelée en cités-États florissantes comme Florence, Venise ou Milan.
Sous l’impulsion de mécènes puissants, les artistes redécouvrent les modèles de l’Antiquité pour réinventer le réel. C’est l’ère des grandes avancées : l’invention de la perspective, l’étude rigoureuse de l’anatomie et une observation scientifique de la nature transforment radicalement la peinture et la sculpture.
Au cœur de ce catalogue, trois figures de génie incarnent ce bouleversement :
Léonard de Vinci, l’observateur infatigable, qui utilise son célèbre sfumato pour donner une âme et une profondeur mystérieuse à ses sujets.
Raphaël, maître de la grâce et de l’harmonie, dont les Madones et les décors du Vatican restent les symboles d’une perfection formelle inégalée.
Michel-Ange, qui insuffle une puissance organique à la matière, de la force de ses sculptures aux voûtes monumentales de la chapelle Sixtine.
Voir la vidéo de l’expo
Nouvelle expo à L’Atelier des Lumières on découvre avant l’ouverture Renaissance : De Vinci, Raphaël, Michel-Ange le reportage complet est ici 🖼🎨 https://t.co/elC5WrYWSh#exposition #culture pic.twitter.com/xXMjhXvNtZ
— IDBOOX (@IDBOOX) March 12, 2026
Un voyage visuel et textuel
Ce catalogue richement illustré prolonge l’expérience sensorielle de l’exposition. Il met en regard les oeuvres et la mise en scène de l’expo.
À travers des analyses précises et une iconographie soignée, il invite le lecteur à explorer cette ambition universelle des artistes de la Renaissance : embrasser la totalité du monde par le regard et l’esprit. Un ouvrage indispensable pour saisir la lumière d’une époque qui a changé notre vision de l’univers. Le livre est disponible catalogue ici ou cliquez ici.
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