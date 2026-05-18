Comparatif Honor 600 vs Samsung Galaxy A57 : le duel des titans du milieu de gamme

Je vous propose un duel entre le Honor 600 et le Samsung Galaxy A57. Lequel de ces deux mastodontes du segment milieu de gamme remporte le match ?
Le segment milieu de gamme est un marché très concurrentiel. Les constructeurs redoublent d’efforts pour se démarquer. C’est sur ce créneau que se trouvent les smartphones avec le meilleur rapport qualité / prix.
Pour vous aider à faire votre choix, je vous propose un match entre le Samsung Galaxy A57 et le Honor 600. D’un côté, le Honor 600 joue la carte de l’audace et de la robustesse. De l’autre, le Samsung Galaxy A57 peaufine une recette éprouvée avec un design affiné. Faites votre choix.
Découvrez nos tests complets du Honor 600 et du Samsung Galaxy A57.
Le design
Samsung frappe fort cette année avec une finition « Modern Glazed Ceramic » qui donne au Galaxy A57 un aspect miroir digne des fleurons de la marque. La compagnie affine son smartphone. Avec seulement 6,9 mm d’épaisseur et un poids plume de 179 g, il se fait oublier dans la poche. Il est certifié IP68, garantissant une tranquillité d’esprit totale face à l’eau et la poussière.
Le Honor 600 ne compte pas passer inaperçu. Le constructeur mise notamment sur son coloris orange pour attirer les regards. Un peu plus imposant (7,8 mm d’épaisseur pour 185 g), il fait partie des smartphones compacts facilement utilisables d’une seule main.
Le Honor 600 mise également sur une robustesse accrue avec une certification IP68 et IP69/IP69K. Cela signifie qu’il résiste non seulement à l’immersion, mais aussi aux jets d’eau à haute pression et haute température.
L’écran
Le Samsung Galaxy A57 embarque une dalle Super AMOLED plus grande que celle de son adversaire. Sa diagonale atteint 6,7 pouces (FHD+, 389 ppi). Elle bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif qui varie entre 60 Hz et 120 Hz. Son pic de luminosité atteint 1 900 nits, et il est protégé par du Gorilla Glass Victus+.
Le Honor 600 arbore un écran AMOLED plus petit de 6,57 pouces, mais sa définition est plus élevée (1264 x 2728 px, 458 ppi). Cet écran affiche des pics de luminosité impressionnants de 8 000 nits, ce qui le rend parfaitement lisible en plein soleil. Son rafraîchissement adaptatif oscille également entre 60 Hz et 120 Hz.
Les performances
Deux univers s’affrontent. Samsung parie sur son processeur maison Exynos 1680 pendant que Honor fait confiance au puissant Snapdragon 7 Gen 4.
Le Samsung Galaxy A57 embarque l’Exynos 1680 épaulé par 8 Go de RAM. C’est fluide, c’est stable, mais c’est davantage optimisé pour l’efficacité énergétique que pour le gaming pur et dur.
Le Honor 600 sort les muscles avec le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 et 8 Go de RAM (plus la “RAM Turbo” virtuelle). Les scores AnTuTu flirtent avec le million, ce qui l’autorise à faire tourner des jeux vidéo gourmands avec des réglages poussés. Côté stockage, les deux proposent des versions 128 Go ou 256 Go.
L’intelligence artificielle
Samsung mise sur « Awesome Intelligence » (inspiré de Galaxy AI). On y retrouve la traduction en temps réel, l’aide à la rédaction de textes et surtout des outils de retouche photo comme l’effaceur d’objets ou le recadrage intelligent. Il ne possède malheureusement pas toutes les fonctionnalités Galaxy AI des smartphones haut de gamme de la marque.
Honor fait fort avec une offre de fonctionnalités IA particulièrement fournie pour un appareil milieu de gamme. À ce niveau, on pourrait dire que le Honor 600 démocratise l’IA. Suggestions IA, Portail magique, Souvenirs IA, Texte magique, Sous-titre IA, Traduction IA, Rédaction IA, vous avez l’embarras du choix.
Le Honor 600 possède même un bouton IA physique facilitant l’accès rapide aux outils de productivité. L’interface regorge également de fonctionnalités IA dédiées à la photographie (reconnaissance de scènes, optimisation des portraits, Image to video 2.0, gomme IA statique ou dynamique, etc.).
La batterie et la recharge
Le Honor 600 cache sous sa coque une batterie massive de 6 400 mAh en silicium-carbone. Elle supporte une charge rapide de 80 W. Comptez environ 45 à 50 minutes pour un 0 à 100 %. L’autonomie peut tenir jusqu’à deux jours et demi en usage modéré.
Le Samsung Galaxy A57 reste sur une technologie lithium-ion avec une solide batterie de 5 000 mAh. Compatible avec la recharge 45 W, il faut un peu plus d’une heure pour une recharge complète. La recharge sans fil reste absente ou limitée sur les deux smartphones. Le Honor 600 se distingue par le support de la charge inversée de 27 W pour dépanner vos amis.
La photo
Le Honor 600 s’appuie sur un capteur principal monstrueux de 200 MP, accompagné d’un ultra grand-angle/macro de 12 MP. Les photos de jour et de nuit offrent un très beau piqué. Grâce à son capteur principal de 200 MP assisté par IA, il est capable d’effectuer des zooms nets jusqu’à un grossissement X30. Pour les selfies, un capteur de 50 MP assure des portraits nets.
Le Samsung Galaxy A57 intègre un trio plus classique mais très efficace : 50 MP principal (OIS), 12 MP ultra grand-angle et un capteur macro de 5 MP. La force de Samsung réside dans son traitement logiciel “Nightography” et son nouveau mode Super HDR présent même sur le capteur selfie de 12 MP. Son appareil photo assure de jour comme de nuit. En revanche, il trébuche sur le zoom ou l’ultra grand-angle.
Honor 600 / Samsung Galaxy A57, lequel choisir ?
Le Honor 600 se distingue par son appareil photo de 200 MP, sa grosse batterie ou encore son écran ultra lumineux. Il marque aussi un point avec son éventail complet de fonctionnalités IA dignes d’un smartphone haut de gamme. Le Honor 600 8/512 Go est actuellement au prix de 499 € grâce à une remise de 200 €.
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Le Samsung Galaxy A57 se présente comme le smartphone de la force tranquille avec l’écosystème Samsung et One UI 8.5. Il offre une expérience photo équilibrée, le tout dans un format beaucoup plus fin et léger. Le Galaxy A57 8/128 Go est vendu 469 €.
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Samsung Galaxy A57 – La fiche technique complète
|Galaxy A57
|Ecran
|6,7 pouces Super AMOLED+ (60Hz – 120 Hz), HDR10+
|Définition
|1080 x 2340 pixels ( Full HD+), 385 ppi, 1900 nits
|Processeur
|Exynos 1680, 4 nm
|RAM
|8 Go
|Stockage
|128/256 Go
|Mises à jour
|6 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|50 MP (f/1.8) IOS + UGA 12 MP (f/ 2.2) + Macro 5MP (f/2.4) – vidéo 4K/30ims
|Caméras frontales
|12MP (f/2.2) – Vidéo 1080p/30ims
|Etanchéité
|IP68
|Batterie
|5000 mAh
|Vitesse de charge
|Filaire 45W
|SIM
|Oui (Nano SIM / eSIM)
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC
|Audio
|Haut-parleurs stéréo
|OS
|Android 16 – One UI 8.5
|Dimensions / poids
|161,5 x 76,8 x 6,9 mm – 179 g
Honor 600 – La fiche technique complète
|Honor 600
|Ecran
|6,57 pouces AMOLED (60Hz – 120Hz)
|Définition
|2728 x 1264 pixels (458ppi) – 8000 niits
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|RAM
|8 Go (+ 8 Go virtuelle)
|Stockage
|256 Go
|Mises à jour
|6 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|200 MP (1/1.4’’, f/1.9, OIS) + UGA 12 MP (f/ 2.2) – vidéo 4K/30ims
|Caméras frontales
|50 MP (f/2.0) – Vidéo 4K/30ims
|Etanchéité
|IP68 et IP 69K
|Batterie
|64000 mAh
|Vitesse de charge
|Filaire 80W, inversée 27W
|SIM
|Oui (Nano SIM / eSIM)
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|Haut-parleurs stéréo
|OS
|Android 16 – Magic OS10
|Dimensions / poids
|156 x 74,7 x 7,8 mm – 185 g