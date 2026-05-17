Le Samsung Galaxy S25 Ultra est à un prix chavirant pendant une durée limitée

Par / 17/05/2026 / Bon Plan, Galaxy S25 Ultra, Samsung

Le Samsung Galaxy S25 Ultra se paye une baisse de prix premium pendant un temps très limité. N’hésitez pas, foncez. 

On ne présente plus le Samsung Galaxy S25 Ultra. C’est un des meilleurs smartphones premium du marché.

Le Samsung Galaxy s25 Ultra bénéficie d'une importante baisse de prix

 

Écran AMOLED LTPO 6,8 pouces, processeur Snapdragon 8 Elite, capteur photo 200 MP, batterie 5000 mAh compatible avec la charge 45W, quadruple appareil photo 200 MP, le Galaxy S25 Ultra est une valeur sûre.

Le Galaxy S25 Ultra équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage est affiché au prix de 954,23 €. Avec le code SSFR60, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 60 €. Son prix tombe à 894,23 €. Cette offre est valable jusqu’au 22/05 à 23h59. Ne tardez pas à vous décider.
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Samsung Galaxy S25 Ultra – Les caractéristiques techniques

  Galaxy S25 Ultra 5G
Ecran 6,8 pouces AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
Définition 3120 x 1440 pixels (513ppi) – pic 2600nits – Gorilla Glass Armor 2
Processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy
RAM 12Go DDR5X
Stockage 256/512Go/1To UFS 4.0
Mises à jour Sécurité jusqu’au 31 janvier 2032
Caméras arrières 200MP 1/1.3″ (f/1.7) + OIS, téléobjectif X3 10MP (f/2.4) + OIS, téléobjectif X5 50MP (f/3.4) + OIS, UGA 50MP 120° (f/2.0) – Vidéo 8K/30ims
Caméras frontales 12MP (f/2.2)
IP68 IP68
Batterie 5000mAh
Charge rapide recharge 45W (non fourni), 25W sans fil, inversée 4,5W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran ultrasonique
Connectivité NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Audio 2 haut-parleurs stéréo, HDR 10+
Android Android 15 – OneUI 7
Dimensions 162,8 x 77,6 x 8,2mm – 218g

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