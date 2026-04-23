Honor 600 Test – Le smartphone orange qui cache bien son jeu

J’ai testé pendant plusieurs semaines le Honor 600. Découvrez dans mon test ce que vaut ce smartphone milieu de gamme qui ose la couleur orange.
Je ne vais pas me focaliser sur sa couleur orange ou sa ressemblance avec l’iPhone 17 Pro. Si l’orange n’est pas votre couleur préférée, le Honor 600 existe aussi en noir ou en blanc.
Honor n’est pas le premier et ne sera pas le dernier constructeur à être contaminé par l’agent orange. L’important est de savoir si le Honor 600 a autre chose à offrir.
Performances, écran, autonomie, photo, fonctionnalités IA, je vous propose de découvrir dans mon test complet si ses atouts vont au-delà de son apparence. (Test non sponsorisé).
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Honor 600 – Design
Honor mise sur un design premium avec des finitions soignées. Hormis sa couleur orange, le Honor 600 est recouvert d’une coque en fibre composite ultra-résistante. C’est un nouveau matériau. Lisse et doux au toucher, il ne se raye pas et ne marque pas les traces de doigts. Il fait même encore mieux.
Selon Honor, les rayures éventuelles disparaissent avec le temps. Je n’ai pas constaté ce tour de magie, mais je me suis baladé avec le smartphone dans la poche pendant plusieurs semaines. Il n’a absolument aucune marque.
Autre signe de montée en gamme, un cadre en aluminium mat entoure le Honor 600. C’est une première sur cette série. Outre sa robustesse, ce cadre en métal adoucit les angles de l’appareil et le rend très agréable à manipuler.
Ergonomie
Le Honor 600 est un smartphone compact. Il est facile à utiliser d’une seule main grâce à ses dimensions contenues. Il pèse 185 g et mesure 7,8 mm d’épaisseur. On peut parcourir l’écran d’un bout à l’autre avec le pouce. Face à son écran de 6,57 pouces, on ne se sent pourtant pas à l’étroit.
Honor a repoussé les bords de son smartphone. Le cadre noir ne dépasse pas 0,98 mm. C’est le plus fin du marché et il donne un vrai sentiment d’espace.
Autre amélioration par rapport au Honor 400, le Honor 600 gagne la certification IP68 et IP69K. Son prédécesseur était seulement IP65. Désormais, il peut être immergé dans l’eau et il résiste aux jets à haute pression.
L’écran
Le Honor 600 arbore un écran AMOLED de 6,57 pouces avec une résolution de 2728 x 1264 pixels. Il ne s’agit pas d’une dalle LTPO. Son taux de rafraîchissement oscille entre 60 Hz et 120 Hz. Il est certifié Netflix HDR et Amazon HDR.
Ses pics de luminosité atteignent 8 000 nits en HDR. C’est énorme. L’interface propose un mode spécial pour pousser la luminosité au maximum lorsque vous êtes au soleil. C’est le compagnon idéal pour l’été. Jouer ou regarder une vidéo en plein soleil ne pose aucun problème.
À l’opposé, le Honor 600 prend également soin de vos yeux en réduisant la lumière bleue ou en adoptant le rythme circadien. Les couleurs sont par défaut vives, mais vous pouvez les adapter à votre convenance grâce à un arsenal de réglages dans les paramètres.
Les performances
Un processeur Snapdragon 7 Gen 4 pilote le Honor 600. Considéré comme une valeur sûre du segment milieu de gamme, il officie déjà sur des smartphones comme le Realme 16 Pro+ ou le Nothing Phone 4a Pro.
Comme le Honor 400, il n’embarque que 8 Go de RAM quand ses concurrents paradent avec 12 Go de mémoire. Le Honor mise sur les 8 Go de RAM Turbo virtuelle supplémentaires pour faire la différence. Grâce à elle, le Honor 600 développe autant de puissance que ses petits camarades.
Il fait tourner sans faillir le jeu Genshin Impact avec des graphismes réglés sur le niveau maximum et une fréquence d’image de 30 fps. Dans ces conditions, le jeu ne souffre d’aucun ralentissement.
En revanche, la température monte assez rapidement. La chaleur se ressent à travers la coque après 20 minutes de jeu sans que cela devienne incapacitant.
Le son est diffusé à travers deux haut-parleurs équilibrés. Ils manquent de basses, mais ils ne saturent pas, même avec le volume poussé à fond.
L’intelligence artificielle
L’intelligence artificielle occupe une place de plus en plus importante sur les smartphones Honor. Le 600 ne fait pas exception et il arrive avec plusieurs nouveautés. Je ne l’ai pas mentionné dans la partie consacrée au design, mais il possède un bouton IA.
Il est placé sur la tranche. Il est paramétrable et, en fonction du nombre d’appuis ou de la pression, il lance différentes actions IA. Les différentes fonctionnalités IA de productivité sont réunies sous la bannière Honor IA.
Vous y trouverez :
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Suggestions IA qui recommande des applications en fonction du scénario ou de vos habitudes.
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Souvenirs IA qui enregistre rapidement ce qui s’affiche à l’écran.
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Le portail magique : déplacez du texte, une image ou une sélection sur le côté de l’écran et le portail vous propose différentes applications pour les traiter.
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Volet magique qui regroupe des recommandations et des applications.
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Texte magique extrait le texte d’une image.
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Sous-titres IA ouvre une fenêtre flottante et traduit en temps réel.
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Traduction IA se transforme en interprète et traduit en temps réel un chat à l’écrit ou à l’oral.
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Traduction d’appel en temps réel.
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Détection de deepfake et de clonage de voix.
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Rédaction IA du contenu sélectionné.
L’intelligence artificielle pour la photo
L’intelligence artificielle injectée dans le Honor 600 ne s’arrête pas là. Il faut aussi mentionner la retouche photo par IA. Honor introduit l’IA agentique. C’est en quelque sorte une intelligence artificielle plus évoluée qui ne se limite plus à une seule tâche.
Il existe toujours des outils de retouche photo IA dans la galerie ; dans ce cas, il faut passer par l’Agent Photo IA. C’est une vraie boîte à outils IA.
À partir de cet espace, vous allez pouvoir effacer, améliorer, composer, modifier, flouter, changer la lumière, etc. L’IA prend la main et exécute toutes les modifications de façon automatique.
La magie Honor va encore plus loin. Vous pouvez demander au Honor 600 d’effectuer plusieurs modifications en même temps oralement. J’ai par exemple demandé à l’agent IA d’enlever les personnes et de rajouter des nuages dans le ciel.
La gomme magique s’invite également dans les photos dynamiques. L’IA sait effacer le même objet sur une séquence. Dans le même esprit, le Honor 600 sait faire des collages dynamiques et détourés entre deux photos.
Image to Video 2.0
La fonctionnalité IA la plus impressionnante est sans aucun doute Image To Video. Elle bascule en mode 2.0. Cette fonctionnalité permet de transformer une simple photo en une vidéo de 8 secondes contre 3,6 auparavant.
- Pour y accéder, allez dans la galerie photo et en bas de l’écran, cliquez sur Création. Il faut être connecté.
- Sélectionnez la ou les photos à animer.
- Choisissez le format et, à la manière d’un prompt, décrivez ce que vous souhaitez réaliser.
Dans la première vidéo, j’ai simplement pris cette photo de Hambourg et j’ai demandé à l’IA : « fais remonter à la surface de l’eau un sous-marin, des hommes-poissons sortent ensuite du sous-marin. Ils grimpent le long des murs et entrent par les fenêtres. »
Pour encore plus de réalisme, il ajoute du son et de la musique. Je vous laisse admirer le résultat.
La deuxième vidéo combine la photo d’un figurine de Chewbacca avec une photo de fontaine. L’IA conserve l’apparence de la figurine et respecte le prompt. Dans ce cas précis, se pose la question du copyright inhérent à l’IA.
Image to Video 2.0 est à la fois impressionnant et effrayant compte tenu de sa simplicité et de sa puissance.
Image to Video devient vite addictif. Toutefois, son utilisation est limitée. Vous avez le droit à un essai gratuit de 76 jours à raison de 10 vidéos par jour. Comme vous pouvez le voir, Honor place entre vos mains un puissant outil pour libérer votre créativité.
<p
data-path-to-node=”17″>Je ferai une remarque : ce foisonnement de fonctionnalités IA devient difficile à localiser et à maîtriser. L’IA est performante et facile à utiliser, mais il faut faire des recherches et de multiples essais pour trouver ce qu’on souhaite.
Ce n’est pas de l’IA, mais le Honor 600 interagit avec l’écosystème Apple, que ce soit avec un Mac ou un iPhone. Le smartphone permet de synchroniser les notifications entre Honor et iPhone, de
transférer des fichiers en un geste avec un iPhone ou un Mac, de partager la connexion, ainsi que d’accéder aux messages Apple Watch.
L’autonomie
Le Honor 600 s’appuie sur une batterie en silicium-carbone de 6 400 mAh. Grâce à elle, le smartphone tient entre 1,5 jour et deux jours selon votre appétence pour les jeux vidéo ou l’IA. Ils sont tous les deux très consommateurs d’énergie.
Dans l’ensemble, le Honor 600 gère bien la consommation d’énergie. Une partie de 20 minutes de Genshin Impact dans les conditions mentionnées plus haut consomme 4 % de batterie. C’est moins que la concurrence qui tourne généralement à 5 % ou 6 %.
Cette batterie supporte la recharge filaire 80 W. Le smartphone récupère 35 % de batterie après 15 minutes de charge. Il faut patienter 65 minutes pour qu’il passe de 0 % à 100 % avec un chargeur Honor. Elle n’accepte pas la recharge sans fil, mais elle est compatible avec la charge inversée 27 W.
La photo
L’appareil photo du Honor 600 se compose d’un capteur principal de 200 MP (1/1.4’’, f/1.9) et d’un ultra grand-angle de 12 MP. Ils sont accompagnés par un capteur colorimétrique qui fonctionne sur chacun d’entre eux.
L’appareil photo fournit un beau piqué. Les photos fourmillent de détails avec une netteté étonnante. On peut presque compter les briques sur les murs des immeubles sur la photo ci-dessous. Le capteur colorimétrique veille avec efficacité à la justesse des couleurs.
Elles sont contrastées sans être criardes, quelle que soit la luminosité. Vous pouvez le constater par vous-même avec une photo prise sous un ciel blanc et terne à Hambourg.
Les photos de nuit
L’appareil photo du Honor 600 excelle dans les photos de nuit ou à faible luminosité. Il produit des clichés nets avec un niveau élevé de détails. Il se distingue aussi par une très bonne gestion de la luminosité et des couleurs. L’ambiance de la scène est respectée avec des teintes riches.
Les zones sombres sont éclairées sans dénaturer le reste de la photo. Il gère également en douceur les éclairages urbains en atténuant les halos.
Les portraits et l’ultra grand-angle
Les portraits bénéficient toujours de la touche Hasselblad. Les détourages sont précis. Le smartphone ne tombe dans aucun piège. Il identifie les contours avec précision.
L’ultra grand-angle de 12 MP fait pâle figure à côté du capteur principal. Il est pénalisé par sa faible définition. La caméra a au moins le mérite de respecter les couleurs du capteur principal. En revanche, il peine à contenir le sentiment d’aspiration et les déformations sur les côtés.
Le zoom
Le Honor 600 dispose d’un zoom x2, x4, x10, x30. Il ne fait pas dans la surenchère. Son zoom repose principalement sur la définition de son capteur principal de 200 MP renforcé par une dose d’IA. Les clichés restent nets jusqu’à un grossissement x4.
Au-delà, les détails s’estompent. Le traitement par IA ne parvient pas à sauver le zoom x30. Les détails sont épars et les contours troubles.
Un dernier mot sur les capacités vidéo du Honor 600. Le smartphone embarque un stabilisateur certifié CIPA 6.0 qui associe OIS et IA. C’est le standard haut de gamme de la stabilisation sur une échelle qui s’arrête à 8. Il se révèle idéal pour les zooms ou les conditions de basse lumière, mais aussi pour la vidéo. Il supprime tous les soubresauts lorsqu’on filme en marchant.
Honor 600 – Ce que j’en pense
Vendu à partir de 549 €, je vous confirme que le Honor 600 ne se résume pas à sa couleur orange. Le Honor 600 est un smartphone avec des finitions premium qui a beaucoup à offrir au-delà de sa lointaine ressemblance avec l’iPhone 17 Pro. C’est un smartphone polyvalent avec de bonnes capacités photo de jour comme de nuit et une autonomie confortable.
Le Honor 600 se démarque également par un nombre de fonctionnalités IA que de nombreux smartphones premium pourraient lui envier. Honor est devenu un acteur majeur dans le domaine du smartphone. Image to Video 2.0 est impressionnant.
Le Honor 600 s’impose sans mal comme une référence du segment milieu de gamme.
Ce lancement s’accompagne de remises valables du 23 avril au 6 mai 2026.
Le Honor 600 128 Go est à 549€.
La version 256Go est à 649,90€ mais avec un coupon de 150€ de réduction, il passe à 499,99€.
Le Honor 600 512 Go bénéficie d’un coupon de 200€, ce qui ramène son prix à 499,99€. Vous avez également le droit à 12 mois d’assurance écran.
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Honor 600 – La fiche technique complète
|Honor 600
|Ecran
|6,57 pouces AMOLED (60Hz – 120Hz)
|Définition
|2728 x 1264 pixels (458ppi) – 8000 niits
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|RAM
|8 Go (+ 8 Go virtuelle)
|Stockage
|256 Go
|Mises à jour
|6 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|200 MP (1/1.4’’, f/1.9, OIS) + UGA 12 MP (f/ 2.2) – vidéo 4K/30ims
|Caméras frontales
|50 MP (f/2.0) – Vidéo 4K/30ims
|Etanchéité
|IP68 et IP 69K
|Batterie
|64000 mAh
|Vitesse de charge
|Filaire 80W, inversée 27W
|SIM
|Oui (Nano SIM / eSIM)
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|Haut-parleurs stéréo
|OS
|Android 16 – Magic OS10
|Dimensions / poids
|156 x 74,7 x 7,8 mm – 185 g