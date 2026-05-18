Le prix du Samsung Galaxy A56 s’effondre sous les 290 €

Le Samsung Galaxy A56 est l’un des meilleurs smartphones du segment milieu de gamme et à ce prix-là, il devient incontournable.
Le Galaxy A56 est un concentré du savoir-faire de Samsung. Il embarque un écran Super AMOLED de 6,7 pouces 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh compatible avec la recharge 45 W, un processeur Exynos 1580 et un appareil photo 50 MP.
Star du catalogue de la firme coréenne, le Galaxy A56 s’offre une grosse réduction. Son prix glisse sous les 290 €. Le Galaxy A56 128 Go est affiché à 319,78 €.
Ce prix est déjà très intéressant mais le smartphone bénéficie d’une réduction de 30 €. Avec le coupon SSFR30, son prix passe de 319,78 € à 289,78 €. Cette offre est valable jusqu’au 22/05 à 23h59. Ne tardez pas à vous décider.
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Samsung Galaxy A56 – Les principaux points forts
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Ecran : Super AMOLED 6,7 pouces – 1200nits – 120Hz
Dimensions : 162,2 x 77,5 x 7,4mm – 198g
Processeur : Exynos 1580
Mémoire et stockage : 8/256Go
Batterie : 5000mAh, 45W
Appareil photo : 50MP (f/1.8) OIS, UGA 12MP (f/2.2), Macro 5MP (f/2.4) – 4K/30fps
Capteur Selfie : 12MP Super HDR (f/2.2)
Mise à jour : 6 ans OS et sécurité
IP67.
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