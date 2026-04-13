CLING ! La bande dessinée parle cash – L’exposition qui parle de gros sous avec humour

BAM, POW, CLING, l’argent fait des bulles à la Monnaie de Paris ! CLING ! La bande dessinée parle cash (photos et vidéo).
Vous avez déjà rêvé de plonger dans un coffre-fort géant comme un vieux canard milliardaire ? Ou de braquer une diligence avec les Dalton (sans finir au bagne) ?
Jusqu’au 6 septembre 2026, la Monnaie de Paris sort l’artillerie lourde avec son expo événement : CLING ! La bande dessinée parle cash.
Le 9ème art passe à la caisse
L’argent, c’est le nerf de la guerre, mais c’est surtout le moteur de nos meilleures lectures. Des ruées vers l’or de Lucky Luke aux magouilles financières de Largo Winch ou des Pieds Nickelés, l’exposition décortique notre rapport aux pépètes à travers 250 œuvres incroyables.
Comics, mangas, BD franco-belge… tout le monde est là pour vider son sac !
Premier aperçu de l’exposition CLING ! La bande dessinée parle cash reportage complet à retrouver sur https://t.co/wj5XOlXDL9 lundi ! #expo #exposition #culture #BD pic.twitter.com/witVWy5dtu
— IDBOOX (@IDBOOX) April 10, 2026
CLING ! La bande dessinée parle cash – Un parcours en 8 thématiques
8 profils, 8 destins (et beaucoup de problèmes) Le parcours se découpe en huit archétypes qui nous rappellent forcément quelqu’un :
-Les Aventuriers : Prêts à tout pour un trésor perdu.
-Les Voleurs : Des Rapetou aux gentlemen cambrioleurs.
-Les Milliardaires : Picsou en tête de file, évidemment.
-Les Marginaux : Les rois de la débrouille et du système D.
Mais aussi : Les joueurs, les épargnants, les faussaires et les alchimistes du rêve.
Et aussi des œuvres inédites
En plus de croiser des icônes comme Tintin, Astérix, Batman ou Gaston Lagaffe, l’expo a donné carte blanche à des pointures d’aujourd’hui. Florence Cestac, Blutch, Coco ou encore Ugo Bienvenu ont créé des œuvres inédites pour illustrer ces thèmes.
CLING ! La bande dessinée parle cash, c’est interactif, drôle, et ça donne une envie furieuse de ressortir ses vieux albums du grenier.
Bref, une expo qui vaut de l’or, mais qui ne vous ruinera pas le moral ! Découvrez le catalogue de l’exposition, suivez ce lien ou cliquez ici.
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