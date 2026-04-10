Guernica : une expérience VR au cœur du cri de Picasso

Jusqu’au 6 septembre 2026, le Musée Picasso-Paris propose un voyage d’une intensité rare.
Avec l’expérience en réalité virtuelle « Les métamorphoses de Guernica », le visiteur ne se contente plus de regarder la toile. Réservez votre entrée ici.
Guernica vue comme jamais
Chaussez votre casque de réalité virtuelle et entrez dans l’histoire, dans la matière et dans le traumatisme qui ont donné naissance à l’icône absolue de la résistance à la barbarie.
Coproduite par Lucid Realities et VIVE Arts, cette plongée sensorielle retrace le destin de l’œuvre, de sa genèse dans l’atelier des Grands-Augustins jusqu’à son installation définitive au musée Reina Sofía de Madrid.
Le parcours nous transporte à travers les lieux fondateurs qui ont forgé le mythe. On se retrouve d’abord face aux ruines fumantes de la ville basque de Guernica, avant d’être projeté dans l’effervescence du Pavillon républicain espagnol de 1937.
Le récit est porté par les voix de deux témoins. L’écrivain Juan Larrea et l’artiste et compagne de Picasso, Dora Maar.
Cette dernière, dont l’engagement antifasciste fut le moteur de la création du tableau, nous guide à travers les étapes de composition qu’elle a elle-même immortalisées par ses photographies.
Les métamorphoses de Guernica – La puissance de l’œuvre
Certains pourraient noter l’absence totale d’interactivité dans ce dispositif, mais c’est précisément ce dépouillement qui fait sa force.
L’absence de « jeu » devient ici une nécessité : devant un tel sujet, l’interactivité serait superflue, voire dérangeante. On ne manipule pas Guernica, on le reçoit.
La puissance de l’image et la gravité du récit suffisent à clouer le spectateur sur place, rendant l’immersion totale par la seule force du symbole.
Aujourd’hui plus que jamais, cette expérience résonne avec une urgence brutale. Alors que l’actualité reste meurtrie par les guerres, Guernica cesse d’être une archive pour redevenir un miroir.
Ce passage par le virtuel permet de prendre la pleine mesure de la portée universelle du chef-d’œuvre de Picasso. Cette immersion unique rappelle que le cri de 1937 n’a rien perdu de sa puissance, ni de sa triste nécessité. Réservez votre entrée ici.
Temps de l’expérience : 15mn. Découvrez aussi la nouvelle expo du musée sur Henry Taylor. Notre reportage est ici.
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