Journées du Patrimoine 2022 – 10 activités à faire à Paris

Les Journées européennes du Patrimoine 2022 auront lieu les 17 et 18 septembre. Pour cette nouvelle édition, le ministère de la Culture a choisi un thème fort « Patrimoine durable ».

Nous avons sélectionné 10 activités à faire à Paris pendant les Journées du Patrimoine. Avec des enfants, seul ou entre amis voici quelques rendez-vous parmi des milliers dans toute la France.

La Monnaie de Paris

La Monnaie de Paris convie les visiteurs à venir découvrir tous les secrets de fabrication de la dernière fonderie d’art en activité au centre de Paris ou bien de s’introduire exceptionnellement au cœur de l’établissement monétaire de Pessac près de Bordeaux, l’une des usines les plus sécurisées de France.

Les visiteurs pourront aussi admirer l’exposition « Monnaies & Merveilles ». (Lire notre reportage)

Fondation Cartier

A l’occasion de ces deux journées exceptionnelles, l’exposition Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori et le jardin de la Fondation Cartier seront accessibles pour tous gratuitement, sans réservation préalable.

Le Crazy Horse

L’emblématique cabaret parisien, le Crazy Horse invite le public à découvrir gratuitement son histoire et ses secrets, à travers le parcours « Crazy Expérience », qui les conduira jusqu’aux coulisses, habituellement inaccessibles aux spectateurs.

Le Monde

Le journal Le Monde ouvrira exceptionnellement son nouvel immeuble aux visiteurs. Des visites d’une heure, en petit groupe, seront animées par un représentant « surprise » du journal, pour découvrir ce bâtiment situé au-dessus des voies de la gare d’Austerlitz.

BnF Le site Richelieu

Le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France est entièrement restaurée et sublimé. Les visites sont ouvertes et profitez-en aussi pour découvrir le nouveau musée de la BnF qui ouvre le 17 septembre. Il embrasse toute l’étendue des fonds de la Bibliothèque, de l’Antiquité à nos jours, et dévoile près de 900 œuvres exceptionnelles.

Le Mobilier national Le Mobilier national

Le Mobilier national déroule le tapis rouge pour accueillir les visiteurs, celui-là même qui avait été fabriqué pour la venue de la Reine Elizabeth d’Angleterre en 2004 pour célébrer les 100 ans de l’Entente cordiale. (Lire notre reportage)

Mémorial de la Shoah Mémorial de la Shoah

A l’occasion de JEP, le Mémorial propose plusieurs visites d’expositions, débats et parcours. A noter une visite au travers des Oeuvres du street-artiste C215. Ce parcours rend hommage aux enfants déportés de France arrêtés, pour la première fois, les 16 et 17 juillet 1942.

Ce sont 15 portraits réalisés au pochoir qui viennent embellir 7 nouvelles boîtes aux lettres et rejoindre le visage rayonnant de Simone Veil déjà dessiné.

La Banque de France

Visitez le siège de la Banque de France (Hôtel de Toulouse).

Découvrez les missions, les métiers et le patrimoine de la Banque de France.

La Bourse de Commerce La Bourse de Commerce

La Pinault Collection vous ouvre ses portes gratuitement ! C’est l’occasion de découvrir cette fabuleuse bâtisse restaurée et les expositions en cours (lire notre reportage).

Musée de la Libération de Paris

En plus des visites, petits et grands sont invités à participer à un Serious Game : “LA MISSION DE ROL-TANGUY. ÉNIGMES EN SOUTERRAIN.”

À travers une visite ludique sur tablette, les jeunes visiteurs développent leurs connaissances autour du PC-Rol. Situé à une centaine de marches sous le musée, ce poste de commandement a accueilli les Forces françaises de l’Intérieur durant la semaine précédant la Libération de Paris.

Toutes les infos pratiques pour vous rendre aux JEP 2022 sont à retrouver ici