Quelles expositions gratuites à voir à Paris en avril 2024 ?

Si vous avez envie de voir de belles expos à Paris sans débourser un centime tout en vous cultivant, voici une sélection de quatre visites éclectiques et passionnantes.

La rédaction vous conseille ces expositions qui sont gratuites. Découvrez nos reportages pour un avant-goût à la visite.

Et n’oubliez pas, certaines d’entre elles nécessitent une réservation renseignez-vous à l’avance. Nous vous souhaitons de belles visites !

Antoine Bourdelle, la mémoire des objets Antoine Bourdelle, la mémoire des objets

Jusqu’au 18 août le Musée Bourdelle propose une exposition passionnante et participative autour des objets découverts et qui appartenaient au sculpteur. Entrez dans le joli musée entièrement restauré et visitez cette exposition. Notre reportage est ici

Demain est annulé Demain est annulé

Jusqu’au 29 septembre, passez la porte de l’énigmatique Fondation EDF. Cette exposition mêle installations d’art contemporain, peinture et tech, vidéos, musique, avis de philosophes et de scientifiques. Notre reportage est ici

Mise en page Mise en page

Jusqu’au 21 avril. Si vous aimez les livres, l’écrit et la mode, foncez au Bon Marché Rive Gauche pour voir l’expo Mise en Page par Sarah Andelman. C’est fun, poétique et ludique ! Notre reportage est ici

La société des spectacles La société des spectacles

Jusqu’au 20 avril, entrez à la Fondation Pernod Ricard. Axée sur l’art contemporain, vous découvrirez la conversation entre les deux artistes, Farah Atassi et Ulla von Brandenburg. Notre reportage est ici



