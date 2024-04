Une exposition sur le travail de Renzo Piano et les architectures remarquables des cinémas

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé propose deux expositions captivantes centrées sur l’architecture.

Jusqu’au 23 novembre, la fondation met à l’honneur le célèbre architecte Renzo Piano, qui a d’ailleurs conçu et construit le superbe bâtiment de cet espace dédié au cinéma, situé à deux pas des Gobelins à Paris. Une autre exposition est également à découvrir au sous-sol du bâtiment. Baptisée Architectures Remarquables : Salles de Cinéma (jusqu’au 13 juillet).

Renzo Piano : Virtuose de l’Architecture

Le rez-de-chaussée et le premier étage de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé sont consacrés au travail réalisé par l’architecte et son équipe depuis 50 ans.

Dix ans après l’ouverture de son bâtiment, la Fondation rend hommage à « l’atelier de construction », le Renzo Piano Building Workshop (RPBW) fondé en 1981 par l’architecte génois, en s’interrogeant sur l’intégration de chacun des sept projets dans le tissu francilien.

Le visiteur pourra observer et s’imprégner des divers édifices construits au fil du temps, le Centre Pompidou bien sûr qui a transfiguré Paris, mais aussi le cinéma boulevard des Capucines qui ouvrira prochainement ses portes, des hôpitaux, des résidences, le tribunal de grande instance de Paris…

Maquettes, croquis, plans, films agrémentent le parcours de façon passionnante, le tout étant enserré dans le bâtiment conçu par ce grand architecte.

Métal, lignes pures, High-Tech, intégration de végétation dans les constructions caractérisent notamment l’architecture pensée par ce « starchitect » génial !

Architectures Remarquables : Salles de Cinéma

La seconde exposition, plus contenue, est une plongée dans les cinémas mythiques de France.

On y voit des photos et des vidéos du Grand Rex à ses débuts, du ciné-palace Tuschinski, Omnia, Louxor, Urania… Là encore l’iconographie est riche et permet au visiteur de se projeter dans les cinémas d’antan avec mélancolie.

