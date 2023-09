Les 18 – 34 ans et la lecture, une enquête intéressante

Quelles sont les habitudes de lecture des jeunes adultes ? Les 18-34 ans lisent-ils toujours ?

L’application Trainline, conçue pour simplifier la vie de ses utilisateurs en permettant de comparer et de réserver des billets de train en France et en Europe s’est penchée sur le sujet. Appuyée par Ipsos ils dévoilent quelques chiffres sur le sujet.

Voici la synthèse de cette enquête intéressante.



65% des jeunes adultes déclarent avoir lu entre 1 et 5 livres au cours des 6 derniers mois.



Seul un lecteur sur 10 de cette tranche d’âge utilise un support numérique comme une liseuse pour lire. Le chiffre est identique pour les livres audio. Ils préfèrent majoritairement le papier (55%).



Ils aiment lire dans le train ! En effet, 42% des jeunes lisent principalement lors de leurs déplacements en train ou lors de longs voyages et ¼ prennent ce moyen de locomotion tous les 2-3 mois. Le train constitue donc un moment privilégié pour lire.



Pour choisir leurs lectures 47% s’appuient sur les recommandations faites sur les réseaux sociaux. Et 53% d’entre eux placent les réseaux sociaux dans leur top 3 de source d’inspiration.



Ces chiffres ont encouragé le voyagiste à proposer aux voyageurs des listes de livres en fonction du temps de trajet.

Ces ouvrages ont été sélectionnés par des influenceurs livres. Pour effectuer un Paris-Nantes aller-retour, l’un d’entre eux a par exemple choisi : « Les 7 maris d’Evelyn Hugo » de TJ. Reid ou encore, « La bibliothèque de minuit » de Matt Haig pour un aller-retour Paris – Bordeaux.



Le phénomène Booktok contribue grandement à influencer les jeunes lecteurs lire les chiffres ici .

Lire aussi l’étude réalisée auprès des jeunes de 7 à 25 ans, par le CNL en 2022.

