Le Festival des Lanternes met à l’honneur le Japon au Jardin d’Acclimatation

Pour la troisième édition du Festival des Lanternes, le Jardin d’Acclimatation de Paris propose aux petits et aux grands un voyage au cœur du Japon !
Jusqu’à fin mars 2026, faites un voyage extraordinaire, vous allez avoir l’impression d’avoir pris un billet d’avion en direction du Pays du Soleil Levant.
Après la Chine, les dinosaures, le plus parisien des parcs d’attractions accueille Japon en Lumières. J’ai tenté l’expérience et je n’ai pas été déçue ! Réservez vos billets suivez ce lien ou cliquez ici.
2000 lanternes pour découvrir le Japon
Dès la tombée de la nuit, de 18h à 21h30, vous entamez une balade immersive d’une heure trente à travers le jardin.
Au-delà de l’enchantement visuel, Japon des lumières crée une ambiance sonore adaptée à chaque atmosphère, vous permettant de déambuler et d’explorer les lieux à votre propre rythme.
Idéale pour un moment de partage transgénérationnel en famille ou entre amis, cette balade convient même aux enfants en bas âge, dès deux ans.
Plaisir des yeux avec le Festival des lanternes Japon en Lumières
Plus de 2000 lanternes éclairent la promenade répartie en trois étapes.
De Asakusa à Shibuya
Tout d’abord, vous entrez dans la tradition avec Asakusa et Yanaka, pour une immersion dans l’histoire et la culture. Vous êtes transportés dans la spiritualité et les temples ancestraux.
Puis, on pénètre dans le Tokyo bouillonnant Shibuya et Harajuku pour une odyssée Pop-moderne. C’est un plongeon au cœur de l’effervescence urbaine et de la culture kawaii.
Enfin, arrêtez-vous dans les jardins sereins dans l’esprit de Shinjuku Gyoen ou la vue lointaine depuis Tokyo Skytree. C’est le Jardin des Songes, une parenthèse de quiétude face au majestueux Mont Fuji. Lucioles et papillons côtoient, la vague d’Hokusai et le célèbre volcan.
Toutes ces lanternes sont fabuleuses, certaines font plusieurs mètres de haut.
Vous pourrez aussi faire une pause gourmande pour manger un ramen ou des gyozas. Et ne manquez pas les photocall et autres attractions sans lesquelles le Japon ne serait pas le Japon.
Cette petite virée vous donnera envie d’y aller. Et si vous connaissez, ce qui est mon cas, vous n’aurez qu’une envie, retourner au Japon très vite ! Réservez vos billets suivez ce lien ou cliquez ici.
