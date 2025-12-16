ChatGPT – Comment utiliser Adobe Photoshop, Express et Acrobat ?

Incroyable, Adobe Photoshop, Express et Acrobat sont disponibles dans ChatGPT. Je vous explique comment ça marche.
ChatGPT ajoute une corde à son arc. Adobe crée la surprise en annonçant l’accès à Photoshop et à plusieurs de ses applications dans ChatGPT. Adobe Photoshop, Adobe Express et Adobe Acrobat sont directement accessibles dans ChatGPT.
Adobe intègre directement ses applis dans ChatGPT
Vous n’avez pas besoin d’installer d’application supplémentaire. Adobe les a intégrés dans le fil de conversation de l’agent IA. Avec Adobe Photoshop, vous allez pouvoir retoucher vos photos naturellement en vous appuyant sur la puissance de l’IA conversationnelle.
De son côté, Adobe Express vous ouvre les portes d’une vaste bibliothèque de modèles professionnels à appliquer à des affiches, des plaquettes ou toutes sortes de créations avec du texte et des images.
Moins spectaculaire mais très utile pour travailler, Adobe Acrobat permet d’éditer et de modifier des fichiers PDF dans ChatGPT.
Comment utiliser Adobe Photoshop dans ChatGPT ?
Je vais vous expliquer comment utiliser Photoshop dans ChatGPT. Utiliser Photoshop n’aura jamais été aussi simple. La procédure est la même pour Express et Acrobat. Dans un premier temps, connectez-vous à votre compte ChatGPT.
Allez ensuite dans les paramètres de votre compte, puis dans l’onglet « Applis et connecteurs ». Vous allez voir apparaître les icônes d’Adobe Photoshop, Acrobat et Express.
Cliquez successivement sur chacune d’entre elles et choisissez l’option « Connecter ». Cette manipulation lie les trois applications Adobe à ChatGPT.
Pour les appeler dans le fil d’une conversation avec ChatGPT, il faut mentionner l’application dans le champ de discussion avant de formuler votre requête. N’oubliez pas d’ajouter l’image à modifier.
Voici un exemple de la formulation exacte : « Adobe Photoshop, ajoute un effet de flou d’arrière-plan à cette photo ». Vous pouvez ensuite demander à ChatGPT de poursuivre les modifications comme dans une discussion.
Vous pouvez aller plus loin en demandant à ChatGPT d’ajuster l’intensité du flou. Dans ce cas, une réglette apparaît pour régler le niveau comme sur la photo ci-dessus.
Comment utiliser Adobe Express dans ChatGPT ?
Pour créer et personnaliser un design avec Adobe Express, vous devez suivre la même procédure qu’avec Photoshop. Seule la phrase d’accroche change.
Il faut entrer par exemple : « Adobe Express, aide-moi à créer une carte d’invitation pour le réveillon du jour de l’an ».
ChatGPT va aller chercher un modèle de carte qui correspond à votre demande. Vous pouvez ensuite lui demander de modifier les éléments de la carte à votre convenance.
Comment utiliser Adobe Acrobat dans ChatGPT ?
Comme pour les deux autres applications, assurez-vous qu’Acrobat est connecté avec ChatGPT. L’icône de l’appli doit apparaître dans le bas du champ de discussion. Commencez votre requête par le mot magique : « Adobe Acrobat ».
Ensuite, vous pouvez lui demander de combiner plusieurs documents en un PDF ou d’éditer un fichier. Dans ce dernier cas, vous devez taper : « Edit text ». Une barre de tâches apparaîtra avec différentes options pour formater le texte.
Adobe Photoshop, Express et Acrobat dans ChatGPT sont-ils payants ?
Bonne nouvelle, Adobe Photoshop, Express et Acrobat dans ChatGPT sont gratuits. Les trois applications Adobe sont disponibles sur le Web et iOS.
Pour le moment, seul Adobe Express est disponible sur Android. Photoshop et Acrobat arrivent prochainement sur Android.