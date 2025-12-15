J’ai testé Kobo Remote, la télécommande qui réinvente le Cocooning lecture

Oubliez la corvée pour changer de page en touchant l’écran ! Avec la Kobo Remote, Rakuten Kobo réalise un rêve de lecteur : celui de plonger dans son livre numérique sans la moindre distraction physique.
J’ai testé cet accessoire, et le verdict est clair : c’est l’outil indispensable pour tous ceux qui ont fait du cocooning de lecture un art de vivre.
L’éloge de la paresse tout en lisant
L’idée, simple mais géniale, est venue directement de la communauté. Comme l’explique Michael Tamblyn, PDG de Rakuten Kobo, il s’agit de rendre l’expérience de lecture « plus confortable, plus chaleureuse, et surtout plus agréable ».
Et c’est réussi, à quelques détails près. Léger, ergonomique et arborant une inclinaison naturelle de 20 degrés, la télécommande se cale parfaitement dans la main.
Que vous soyez blotti sous une couverture en plein hiver ou étendu au soleil, vous tournez les pages (avant et arrière) d’un simple clic. Son ergonomie épouse parfaitement la forme e la main.
C’est très sympa à utiliser.
Kobo Remote c’est top de lire avec !
La Kobo Remote brille par sa simplicité. Elle est la seule télécommande spécifiquement conçue pour les liseuses Kobo équipées du Bluetooth (compatible avec les modèles récents comme la Libra Colour, Elipsa 2E, Clara 2E, etc.). On peut l’utiliser avec toutes les liseuses de la marque.
La synchronisation est immédiate via Bluetooth, sans la moindre difficulté.
Avec pile AAA (fournie), Kobo promet plusieurs mois de lecture ininterrompue. Fini l’angoisse d’avoir un accessoire de plus à recharger !
Kobo Remote est disponible en noir ou en blanc, elle est sans attaches ni fixations.
De plus, cette télécommande est fabriquée à partir de matériaux recyclés, notamment des plastiques récupérés dans l’océan. L’emballage est, quant à lui, 100 % papier recyclé et biodégradable.
Mes conseils pour bien utiliser la télécommande Kobo
Tout n’est pas parfait ! Suite à mon utilisation de la télécommande, voici quelques astuces pour optimiser votre expérience, notamment concernant la synchronisation et la manipulation physique :
Pour établir la connexion entre la télécommande et votre liseuse, assurez-vous d’abord que votre liseuse est connectée au Wi-Fi.
Pour activer la connexion, vérifiez que le petit voyant bleu de la télécommande clignote, indiquant qu’elle est en mode appairage.
La télécommande possède deux commandes intuitives pour la navigation.
Le gros bouton (Principal) s’utilise pour avancer dans votre lecture, c’est-à-dire tourner les pages vers l’avant.
Le petit bouton (Inférieur), sert à revenir en arrière, vous permettant d’accéder aux pages précédentes du livre.
Pour terminer, voici une astuce pour le changement de pile.
Sachez que le cache destiné à l’accès à la pile peut être particulièrement difficile voir impossible à ouvrir. J’ai personnellement dû utiliser une pince à épiler pour y parvenir : en la logeant délicatement dans l’interstice et en poussant doucement, j’ai pu dégager le cache sans l’abîmer.
Kobo Remote ce que j’en pense
La Kobo Remote est bien plus qu’un gadget. C’est un véritable outil d’accessibilité au confort.
Elle transforme l’expérience de lecture, la rendant plus douce et plus fluide, en particulier pour les longues sessions de lecture.
Si vous possédez une liseuse Kobo compatible, cet accessoire est un cadeau de Noël idéal qui maximise le plaisir de lecture ! J’ai quelques reproches à lui faire tout de même ! La télécommande est si légère et discrète qu’on a peur de la perdre ! Heureusement une dragonne est livrée avec, mais je n’ai pas réussi à la fixer. Le cache pile est terriblement galère à enlever. Mis à part cela, j’adopte Kobo Remote !
Elle coûte : 34,99€. Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez sur ce lien.
