Monet – Peindre le temps, une très belle exposition doublée d’une expérience en réalité virtuelle

À l’occasion du centenaire de la mort de Claude Monet (1840-1926), le musée de l’Orangerie à Paris, propose un hommage enchanteur.
L’exposition «Monet peindre le temps ” réexamine l’œuvre du maître sous un angle inédit : sa relation au temps et à sa perception.
On pensait tout savoir de Claude Monet. On croyait ses nymphéas explorés jusqu’à la dernière goutte d’eau, ses cathédrales décortiquées sous toutes les ombres, ses meules de foin admirées sous tous les angles. Et pourtant…
A voir jusqu’au 27 janvier 2027. Découvrez le catalogue d’expo suivez ce lien ou cliquez ici.
Claude Monet – De l’instantané à la durée
Considéré dès les années 1870 comme l’artiste impressionniste par excellence, Monet incarne la « nouvelle peinture ».
Sa touche rapide en plein air saisit l’impression fugitive d’un instant, en écho à un XIXe siècle marqué par le chemin de fer, les horloges publiques…
L’exposition montre comment le peintre dissèque puis recompose le temps
A travers ses séries (Les Meules, Les Peupliers, La Cathédrale de Rouen), il fragmente le temps pour en saisir l’essence au fil de la lumière.
Clemenceau parlera d’ailleurs d’une « révolution sans coup de fusil ». C’est aussi la captation de l’instant.
Initié dans les années 1890 et culminant avec les panneaux de l’Orangerie offerts en 1918, le continuum des Nymphéas, ultime cycle, dépasse la fragmentation pour fondre le spectateur dans la durée.
Si les près de quarante peintures exposées ne représentent pas l’intégralité de l’œuvre de l’artiste, le parcours rassemble des trésors inestimables. On ne se lasse pas de les découvrir ou de revoir.
L’exposition trouve naturellement son sommet dans les salles des Nymphéas, véritable « Sixtine de l’impressionnisme ».
L’expérience VR : Monet au fil de l’eau
En complément du parcours, le musée de l’Orangerie dévoile l’expérience en réalité virtuelle « Monet au fil de l’eau » (studio Lucid Realities).
Cette création narrative et lumineuse explore la fascination de l’artiste pour l’eau.
Casque de VR sur les yeux pénétrez à Giverny et suivez le peintre.
Ce parcours virtuel d’une vingtaine de minutes retrace un demi-siècle de création depuis les bords de Seine jusqu’à Giverny et l’Orangerie.
La musique, le bruit de l’eau contribuent à un moment de déconnexion.
Et puis, on écoute. Les voix donnent la parole à Monet, son ami Georges Clemenceau, et sa belle-fille . Blanche Hoschedé l’accompagna jusqu’à la fin de sa vie.
Pendant les 20minutes, n’hésitez pas interagir lors de ce moment suspendu.
Les deux visites procurent au visiteur une sensation d’apaisement et de sérénité. On échappe un instant au tumulte parisien. Allez-y, c’est un moment qui fait du bien !
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Photos et vidéo Frédéric Danilewsky