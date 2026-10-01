Samsung Galaxy S27 Ultra – Une fuite confirme un changement radical

Le Galaxy S27 Ultra annonce un changement radical de design. Que nous réserve Samsung ?
Un souffle de changement circule dans les couloirs de Samsung. La firme coréenne semble enfin décidée à faire évoluer le design de ses smartphones.
Le Galaxy S27 Ultra et le Galaxy S27 Pro rompent avec le design statique des Galaxy S.
Samsung tire un trait sur les capteurs photo alignés et intégrés à la coque sans aucune fioriture.
Samsung Galaxy S27 Ultra : vers une révolution du design ?
Le site SammyGuru a mis la main sur un listing avec une quarantaine de maquettes 3D de coques destinées aux deux smartphones. Le doute n’est donc plus permis. Le Galaxy S27 Ultra et son compère changent de look.
Placées verticalement depuis le Galaxy S20, les caméras des deux S27 reposent sur un îlot photo rectangulaire. Les capteurs sont placés côte à côte. Ce design fait fortement penser à l’iPhone 17 Pro, mais un grand nombre de constructeurs ont également cédé à cette mode. Xiaomi ou Honor, pour ne citer qu’eux.
Qi2 et recharge magnétique native sur la série S27 ?
Samsung aurait choisi d’emprunter à son tour cette voie pour une bonne raison. Tous les visuels des Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra montrent la présence d’un anneau « MagSafe ».
Terminées les coques spéciales pour avoir accès à la technologie Qi2, les deux Galaxy S27 l’intègrent nativement. Afin de gagner de l’espace pour l’aimant, Samsung a remodelé la disposition des capteurs photo.
Les Galaxy S27 s’annoncent grandioses, mais il faudra encore patienter jusqu’en février 2027 pour mettre la main dessus.
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