Boîte à histoires 2026 : on a testé la conteuse Le Monstre des Couleurs

Nous débutons un cycle de tests sur les boîtes à histoires ou conteuses sorties en 2027. Un rendez-vous à retrouver régulièrement sur notre site jusqu’au mois de décembre.
Inspirée de l’univers d’Anna Llenas, cette boîte à histoires propose de guider les enfants dès 3 ans dans la découverte de leurs émotions. Un concept prometteur, mais que vaut-elle au quotidien ?
Nathan choisit le monstre de la sérénité, ce monstre vert que les enfants connaissent bien par les livres et les jeux associés.
Design et prise en main
Esthétiquement réussie, la conteuse affiche un plastique assez doux au toucher, agréable pour les petites mains. Ce n’est pas pour autant un doudou qu’on câline au lit, la structure restant rigide.
Les commandes intuitives permettent toutefois une prise en main rapide et autonome par l’enfant.
Petite astuce, pour choisir les différents modes il faut appuyer sur le petit bouton vert placé au dessous du jouet.
Le gros rond blanc placé sur le ventre, sert à piloter le monstre gentil. Le mode 1 déclenche les histoires. Le deuxième, les émotions et le 3e bouton est pour la nuit ou la sieste. En fonction des émotions, la diode s’illumine en vert, bleu, rouge…
Quels contenus écouter avec le Monstre des couleurs ?
Avec 90 minutes de contenu, l’appareil propose une vraie variété sans surcharger les petits. Le catalogue s’articule autour de trois activités.
Il y a d’abord les histoires avec trois récits bienveillants pour explorer les ressentis.
On peut aussi faire des exercices. Le jouet propose des activités ludiques et des explications claires pour apprendre à verbaliser ce qu’on ressent.
Enfin, le mode nuit permet d’écouter une musique douce très efficace pour instaurer un rituel de coucher calme.
Compact et facile à transporter, ce petit monstre peut même accompagner les enfants au lit grâce à sa fonction veilleuse. C’est un vrai plus pour rassurer ceux qui redoutent le noir et tardent à s’endormir.
Les contenus se révèlent particulièrement intéressants, pédagogiques et apaisants. Les voix des comédiens sont chaleureuses et sympas. La mise en musique est en harmonie. Le son n’est ni trop fort ni trop bas.
Côté technique : le choix surprenant des piles
À l’heure où l’USB s’est imposé partout, le choix d’un fonctionnement sur piles surprend. Mais ce parti pris présente un avantage clair pour les parents : pas d’écran, pas de recharge USB sur secteur et aucune onde. Un environnement sain pour la chambre des plus petits.
Ce que j’en pense
La boîte à histoires Le Monstre des Couleurs est un excellent support pour développer l’intelligence émotionnelle des enfants dès 3 ans.
Si l’alimentation par piles peut faire hésiter, la qualité des contenus et la garantie sans ondes ni écran en font un compagnon rassurant pour les rituels du quotidien. A contrario, on doit accepter que le concept n’évolue pas.
Nous testerons plusieurs conteuses et boites à histoires, des nouveautés, jusqu’à la fin de l’année. En attendant, retrouvez nos avis et articles sur d’autres conteuses ici.
Prix : La conteuse est au prix de 35€. Suivez ce lien pour l’acheter, ou celui-ci ou cliquez ici.