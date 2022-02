Les ventes de tablettes augmentent toujours en 2021 - IDBOOX

Après une année exceptionnelle, les ventes mondiales de tablettes continuent de progresser en 2021.

Les consommateurs ont retrouvé le goût des tablettes à cause de la pandémie de Covid-19. Le télétravail ou l’école à la maison ont propulsé les ventes.

La demande a atteint des sommets en 2020 et la courbe est toujours en hausse ne 2021 selon IDC. Cependant, la progression montre des signes de ralentissement.

Les ventes de tablettes en 2021

Les ventes ont augmenté de 3,2% en 2021 avec 168,8 millions d’unités vendues. Apple reste le roi incontesté des tablettes avec 57,8 millions d’iPad écoulés. Ses ventes augmentent de 8,4% pour une part de marché de 34,2%.

Samsung arrive en deuxième position avec 30,9 millions de tablettes et une petite hausse de 3,8%. La Galaxy Tab S7 a été bien reçue.

Lenovo arrive en troisième avec 17,7 millions d’unités vendues et une progression annuelle de 19,2%. Amazon le talonne avec 16,1 millions d’exemplaires et une augmentation de 15,1%.

Huawei ferme ce top 5 avec 9,7 millions de tablettes vendues. C’est le seul à enregistrer un baisse de 32,1%. Sa part de marche tombe de 8,7% à 5,7%.

Une progression qui s’ essouffle

Les ventes 2021 restent au dessus des niveaux de 2016 mais la croissance montre un signe d’essoufflement. C’est flagrant lorsqu’on regarde les résultats du quatrième trimestre 2021. Cette période est censée être la plus lucrative pour les compagnies et pourtant elles sont toutes en négatif.

Amazon fait figure d’exception avec 1,3% de hausse. Apple enregistre une baisse de 8,6% par rapport à Q4 2020 avec 17,5 millions d’iPad vendus contre 19,1 millions en 2021. Le nouvel iPad et l’iPad Mini ont limité la baisse.

La chute est rude pour Samsung avec -21,6% et les ventes qui passent de 9,3 à 7,3 millions d’unités. Le ralentissement est encore plus visible chez Lenovo avec 25,4% de baisse et 4,6 millions de tablettes au lieu de 6,2 millions au quatrième trimestre 2020.

Le pic des ventes de tablettes est passé selon IDC. La demande tablettes devrait tout de même demeurer soutenue dans un avenir proche notamment grâce à l’enseignement à distance et la consommation de médias devenus une priorité pour les utilisateurs.