Microsoft Surface Laptop Studio 2022 – Préco, dispo, vidéo et le prix en France - IDBOOX

Le Microsoft Surface Laptop Studio est disponible en précommande en France. On vous le fait découvrir dans notre vidéo de prise en main.

Nous avions pu prendre en main le Microsoft Surface Laptop Studio fin novembre 2021 à Paris. Ce surprenant PC portable a enfin une date de sortie et un prix en France.

Le Surface Laptop Studio est à première vue un PC portable classique. Il cache bien son jeu car c’est en réalité un descendant des Transformers.

Surface Laptop Studio – Un PC Ultra flexible

Cet ordinateur de 14,4 pouces est ultra flexible. Il s’adapte à vos besoins en se plaçant en mode Bureau, en mode Scène et en mode Studio. Son écran positionné en mode PC classique peut se retourner et basculer en arrière.

Le Microsoft Surface Laptop Studio devient alors un écran pour visionner une série, jouer à un jeu vidéo sur Xbox ou partager une présentation au travail.

Ce PC hors du commun peut aussi se métamorphoser en tablette tactile géante en se refermant avec l’écran tourné vers l’extérieur.

Vous pouvez voir toutes les transformations du Surface Laptop Studio dans notre vidéo de prise en main.

Les prix

Le Surface Laptop Studio est disponible en précommande en France et il sera disponible à partir du 22 février. Vous pouvez découvrir les prix pour toutes les configurations ci-dessous ainsi que ses caractéristiques techniques.

En plus d’être un vrai contorsionniste, le Surface Laptop Studio est également un PC ultra puissant. On vous a mis sa fiche technique plus bas.

– Microsoft Surface Laptop Studio i5 16/256Go – 1699, 99€

– Surface Laptop Studio i5 16/512Go – 1899, 99€

– Microsoft Surface Laptop Studio i7 16/512Go – 2199, 99€

– Microsoft Surface Laptop Studio i7 32/1To – 2799, 99€

– Microsoft Surface Laptop Studio i7 32/2To –3199, 99€

La fiche technique

– Dimensions : 323,28 mm × 228,32 mm × 18,94 mm

– Poids : 1,8 kg

– Processeurs et autonomie :

Processeur Quad Core Intel® Core™ H35 i5-11300H de 11e génération (jusqu’à 19 heures d’autonomie en utilisation normale)

Processeur Quad Core Intel® Core™ H35 i7-11370H de 11e génération (jusqu’à 18 heures d’autonomie en utilisation normale)

– Connectivité :

2 ports USB-C 4.0 – Thunderbolt™4

1 port Surface Connect

1 prise audio 3,5mm

– Ecran tactile pivotant PixelSense™ Flow 14,4 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

– Caméras, vidéo et audio

Caméra à reconnaissance faciale Windows Hello (avant)

Caméra frontale d’une résolution de 1080p

Deux micros Studio à longue portée

Quatre haut-parleurs Omnisonic™ intégrant la technologie Dolby Atmos

– Système d’exploitation : Windows 11 Home

– Wi-Fi 6 : compatible 802.11ax

– Puce graphique :

Intel® Core™ i5 : Carte graphique Intel® Iris® Xe

Intel® Core™ i7 : Carte graphique pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti incluant 4 Go de mémoire graphique GDDR6 (dans les configurations grand public) ou carte graphique pour ordinateur portable NVIDIA® RTX™ A2000 avec 4 Go de mémoire graphique GDDR6 (uniquement dans les configurations pour les entreprises)