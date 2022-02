Samsung Galaxy Tab A8 Test - Une tablette familiale à un prix très attractif - IDBOOX

La Samsung Galaxy Tab A8 est une tablette 10 pouces vendue à 229€. Qu’est-ce qu’on a pour ce prix ? On vous dit tout dans notre test.

Comme l’indique les chiffres de 2021, les tablettes sont à nouveau plébiscitées par les consommateurs. Samsung est en bonne position avec 30,9 millions de Galaxy Tab vendus.

Le géant coréen propose des tablettes à tous les prix. Loin des luxueuses Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab A8 est une tablette familiale avec un prix accrocheur. Le modèle WiFi avec 32Go de stockage est au prix de 229€.

Pour ce tarif, elle va à l’essentiel. On vous propose de découvrir ce qu’elle vaut dans notre test non sponsorisé.

Samsung Galaxy Tab A8 – Design et ergonomie

La Galaxy Tab A8 remplace la Galaxy Tab A7. Samsung a effectué quelques modifications sur le design qui pourraient presque passer inaperçues tant elles se ressemblent.

La tablette gagne un écran de 10,5 pouces au lieu de 10,4 pouces. Cette modification pourrait passer inaperçue si Samsung n’avait pas aussi diminué la taille du cadre noir qui entoure l’écran. Il mesure 10,2mm.

Grâce à ces petits changements la surface de visionnage de la dalle est légèrement plus grande. Elle passe de 263,1mm à 266,9mm. C’est appréciable.

Autre bon point, la Galaxy Tab A8 est relativement fine. La tablette jouit de belles finitions. Elle est protégée par une coque en aluminium mat faite d’une seule pièce qui lui confère un aspect premium mais l’alourdit un peu. Elle pèse 508g.

La tablette est agréable à manipuler mais on préférera la tenir à deux mains pour ne pas se fatiguer.

L’écran

La Galaxy Tab A8 est une tablette 10 pouces. Vous ne trouverez par de dalle AMOLED sur ce modèle. Elle abrite un écran LCD avec une résolution de 1920 x 1200 pixels. Il faut se contenter d’un taux de rafraichissement de 60Hz.

Ce n’est pas un problème compte tenu de la finalité de la tablette comme nous le verrons plus bas. Le niveau de contraste de la dalle est bon mais elle trébuche sur la luminosité. Elle atteint seulement 330nits.

Ce niveau assez faible rend difficile son utilisation en extérieur d’autant plus que l’écran n’est pas épargné par les reflets.

On peut également lui reprocher un traitement des couleurs qui tire tirent légèrement vers le bleu sans que cela soit catastrophique. Impossible de jouer sur les réglages pour corriger le tir puisque l’interface ne comprend qu’une fonction pour supprimer la lumière bleue. On est habitué à plus chez Samsung.

La firme coréenne a fait l’impasse sur le scanner d’empreintes. La compagnie avait déjà fait ce choix sur la Galaxy Tab S7 FE. Il faudra vous rabattre sur la reconnaissance faciale, le schéma ou le code PIN pour déverrouiller la tablette.

Les performances

Oubliez Qualcomm et MediaTek, la Galaxy Tab A8 tourne avec un processeur Unisoc Tiger T618 cadencé à 2GHz. Il est légèrement plus puissant que celui de la Galaxy Tab A7 mais ce n’est pas une puce reconnue pour sa vélocité. C’était sans doute le moyen le plus simple pour Samsung de tirer les prix vers le bas.

Alors de quoi est capable ce processeur ? Il ne faut pas lui en demander trop. On peut sans problème surfer sur le net ou regarder des vidéos en streaming.

Pour le reste, ça devient plus compliquer. Il ne faut pas lui donner à manger des jeux trop lourds. Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes sur le niveau faible et une fréquence d’image moyenne. Le jeu est jouable mais on fermera les yeux sur les ralentissements dès qu’il y a trop de joueurs à l’écran.

Nous avons testé le modèle avec 128Go de stockage et 4Go de RAM. La version avec 32Go de stockage n’est équipée que de 3Go de RAM. L’espace de stockage est extensible via microSD jusqu’à 1To.

Un mot sur la partie audio. La tablette est entourée de 4 haut-parleurs AKG compatibles Dolby ATMOS. Le son est puissant mais manque de basses. Les haut-parleurs sont placés sur les côtés de la tablette.

On a tendance à en masquer deux à chaque fois qu’on tient la tablette pour jouer ce qui étouffe le son et diminue encore l’impression de puissance.

La batterie

La Galaxy Tab A8 renferme une batterie de 7040mAh. Compte tenu de son processeur et de son écran 60Hz peu gourmand, elle lui offre une autonomie plus que confortable. Elle tient entre 3 et 5 jours en fonction de votre utilisation d’autant plus que vous ne devriez pas abuser des jeux vidéo trop gourmands. Pour exemple, une partie de 20 minutes de Call of Duty consomme 5% de batterie.

La Galaxy Tab A8 est compatible avec la charge 15W mais elle est livrée avec un chargeur 7,5W. On a l’impression d’être transporté quelques années en arrière.

Vous devrez être très patient avant de voir la tablette récupérer 100% de batterie. Il lui faut 3h10 pour passer de 1% à 82%. C’est après que ca se gâte. La charge ralentit et il lui faut encore 3 heures pour atteindre 100%. Le dernier 1% met un éternité à se recharger.

On ne parlera pas de ses capacités photo. Cela n’a pas un grand intérêt sur une tablette. Apprenez juste que la caméra principale est de 8MP et le capteur Selfie de 5MP correct pour la visio .Ce qu’on en pense

La Galaxy Tab A8 bénéficie de timides évolutions par rapport au précédent modèle. On sent que Samsung a fait des choix drastiques pour diminuer le prix de sa tablette. Le choix de ce processeur en est la preuve. Bien que 10% plus performant que celui de le Tab A7, il montre très vite ses limites.

On est également déçu par la batterie. Elle offre une très bonne autonomie à la tablette mais ce point positif est occulté par la lenteur de sa recharge.

Au final, la Galaxy Tab A8 est une tablette familiale avec un design flatteur qui séduit surtout par son prix. Elle est parfaite pour consulter internet ou regarder des vidéos en streaming. Vous pouvez jouer à condition de ne pas être exigeant mais il ne faut pas lui en demander plus.

La Samsung Galaxy Tab A8 avec 32Go de stockage est vendue à 229€. Il existe également des versions 64Go et 128Go. Ces modèles sont vendus 259€ et 309€.

Samsung décline l’appareil en version 4G. La Galaxy Tab A8 4G est vendue 279€ avec 32Go de stockage. Il faut débourser 359€ pour la version 128Go.

Samsung Galaxy Tab A8 Ecran 10,5 pouces LCD – 60Hz Définition 1920 x 1200 pixels Processeur Unisoc Tiger T618 2GHz RAM 3/4Go DDR4 Stockage 32/64/128Go Extension microSD 1To Caméras arrières 8MP – vidéo Ful HD 30 fps Caméras frontales 5MP IP68 Non Batterie 7040mAh Charge rapide 15W – 7,5W dans la boite Dual SIM NanoSim Lecteur empreintes Non Prise Jack Oui Audio 4 haut-parleurs Dolby ATMOS Android Android 11 Dimensions 161,9 x 246,8 x 6,9 mm – 508 g