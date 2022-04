Collection Morozov – Plus d’un million de visiteurs pour l’exposition

L’exposition La collection Morozov a fermé ses portes il y a quelques jours. Initialement prévue jusqu’au 22 février elle a été prolongée jusqu’au 3 avril.

La Fondation Louis Vuitton a accueilli 1 250 000 visiteurs pour cette exposition consacrée aux plus européens des collectionneurs russes.



Les visiteurs se sont déplacés massivement pour admirer pour la première fois hors de Russie, les 200 chefs-d’œuvre de l’une des plus importantes collections d’art impressionniste et moderne au monde. Découvrez notre reportage ici



Autre performance remarquable, le catalogue et l’album « La Collection Morozov » publiés par la Fondation Louis Vuitton et édités par la Maison Gallimard ont été vendus à 120 000 exemplaires.

Ces tableaux vont-ils tous retournés en Russie ?

A priori non ! Le ministère de la culture a indiqué que deux tableaux exposés lors de l’exposition La collection Morozov ne retourneront pas pour le moment en Russie.



L’Autoportrait en gris de Piotr Kontchalovski a été saisi par les autorités françaises. Son propriétaire est un oligarque russe. Petr Aven (proche de V. Poutine) figure sur la liste des personnes sous sanctions de l’UE.

Un autre tableau ne repartira pas en Russie. Il s’agit du portrait de Margarita Morozova de Valentin Serov. Cette œuvre appartient au musée de Dniepropetrovsk, en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont demandé à la France de le conserver en attendant la fin des combats.

