Anna Morphoz, le premier manga édité par ASUS Republic Of Gamers et c’est gratuit ! - IDBOOX

Le constructeur Asus, spécialisé dans le matériel et les logiciels de gaming innove.



ASUS Republic Of Gamers (ROG) publie son premier manga, Anna Morphoz. Ce manga exclusivement disponible en numérique est entièrement gratuit.

Anna Morphoz, un manga sur l’univers du streaming

Ce récit initiatique, est articulé autour de 13 chapitres, il propose de suivre Anna, 16 ans, qui après avoir longtemps cherché sa voie, finit par la trouver…



Son rêve ultime : devenir la plus grande streameuse gaming du monde… Rien que ça !



Pas très sûre d’elle, intelligente, sincère et bornée, Anna s’est essayée à tous types de création de contenu en vogue : beauté, food, fitness, art… Mais rien n’y a fait, le succès n’a jamais été au rendez-vous…



Anna a toujours eu un don pour les jeux vidéo, initiée par son frère, petite… Mais en tant que fille, elle n’a jamais osé se lancer… Pourtant, sur l’ensemble des joueurs réguliers, on retrouve quasiment autant d’hommes que de femmes (53 % d’hommes pour 47 % de femmes).



Elle tombe par hasard sur un événement gaming d’Asus ROG à la FNAC où elle y découvrira le streaming… C’est ici que tout commence !

Un shônen en plusieurs chapitres

Avec ce premier manga, inspiré des codes du shônen, Asus ROG a voulu proposer une expérience inédite qui met la passion à l’honneur, mais aussi le dépassement de soi pour être enfin acteur de sa vie !

Les 6 premiers chapitres sont disponibles dès maintenant en numérique, puis 6 autres seront diffusés courant juin… jusqu’à l’épisode ultime début juillet. C’est entièrement gratuit et c’est ici !