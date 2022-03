Autoédition – BOD acquiert WriteControl - IDBOOX

Books On Demand (BOD) continue de faire évoluer ses offres aux auteurs indépendants.

La société spécialisée dans l’autoédition de livres imprimés et numériques, vient d’annoncer le rachat de WriteControl (WC).

Cette plateforme a été conçue pour simplifier le processus d’écriture d’un manuscrit. C’est un éditeur de texte poussé qui a déjà convaincu 35000 auteurs. Nous vous en avions parlé lors de son lancement en 2018 (lire notre article)

Si BOD rachète aujourd’hui WriteControl c’est parce que la plateforme désire garder le lead sur les offres faites aux auteurs. La plateforme est assez complète et s’est bonifiée avec le temps en tenant compte des retours des auteurs qui l’utilise. Elle propose une palette d’outils facilitateurs pour le travail des manuscrits jusqu’à leur impression.

A noter que BOD ne propose ce service, qu’aux auteurs francophones dans un premier temps, puisque l’outil a été conçu au départ pour écrire en français.



Son concepteur fait maintenant partie de Books On Demand afin de continuer à contribuer aux évolutions de la plateforme.



BOD nous a précisé que les auteurs ne passant pas par eux peuvent bénéficier du service, c’est aussi le cas pour les auteurs déjà membres de WC qui restent dans l’écosystème.

Bon à savoir, les fonctionnalités de base pour s’organiser et écrire un roman sont gratuites. La version Premium (6,90€ / mois), propose quant à elle, un panel d’outils avancés.

BOD prévoit de lancer WC en Allemagne et en Espagne prochainement.

