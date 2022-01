Autoédition – Les auteurs indépendants publient de plus en plus - IDBOOX

BoD (Books on Demand) a dévoilé quelques chiffres intéressants sur l’autoédition.

La plateforme qui propose aux auteurs de s’autoéditer confie que depuis les confinements les auteurs ont beaucoup publié.



Ce bilan BoD concerne plusieurs pays où la société propose ses services : Allemagne, Suisse, Autriche, Danemark, Finlande, Suède, Espagne, Norvège et France.

L’autoédition en hausse

En 2020, le nombre de livres autoédités a augmenté de plus de 30%, passant ainsi de 1 500 en 2019, à plus de 2 000 en 2020 en France.



Au niveau européen, cela représente plus de 4 millions de livres imprimés (pas de chiffres sur le nombre d’ebooks vendus).



En 2021, les chiffres sont encore plus impressionnants. En effet, la plateforme comptabilise 2 600 livres sur l’année. Ce chiffre est en augmentation de près de 25%. Il est associé aussi, à une augmentation des ventes en librairie de près de 45%.



Autre constat, plus de 30 titres se sont ainsi vendus à plus de 1000 exemplaires, et ils sont de plus en plus nombreux à dépasser les centaines de ventes.



La société fait un autre bilan intéressant. La plateforme note qu’en 2019, l’autoédition et l’impression à la demande représentaient 20% du dépôt légal des titres imprimés en France (lire notre article).

Dans le même sens, BoD a enregistré ces 5 dernières années, une forte évolution du nombre de titres publiés annuellement. 552 ouvrages ont vu le jour en 2015, et, 2600 en 2021. c’est une augmentation de plus de 370%. Pour l’entreprise, les divers confinements ont joué le rôle de catalyseur, incitant les auteurs à sortir leurs manuscrits des tiroirs.

