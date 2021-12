Jeu-Concours – 1 liseuse Kobo Libra 2 à gagner avec 5 ebooks 12-21 inclus !

Pour notre troisième jeu-concours de Noël, nous vous proposons de tenter de gagner un cadeau exceptionnel !

En partenariat avec Rakuten Kobo et les Editions 12-21 une liseuse de livres numériques Kobo Libra 2 avec 5 ebooks bestsellers inclus sont à gagner !

Du 7 décembre au 13 décembre participez au Noël IDBOOX !

Quelques infos sur la liseuse Kobo Libra 2

La liseuse est sortie il y a quelques semaines. C’est un appareil de lecture performant qui permet de lire des ebooks mais aussi d’écouter des livres audio.



La Kobo Libra 2 est une liseuse 7 pouces e-ink Carta 1200, elle dispose de 32GO de stockage.

La batterie est de 1200 mah. Elle est étanche. L’écran est tactile, mais il y a tout de même deux boutons pour la navigation. Lire notre test complet ici ou Voir le produit ici et voir nos vidéos ci-dessous.

Quels ebooks des Editions 12-21 dans la liseuse ?

Les éditions 12-21 proposent pour Noël et jusqu’au 31 décembre une promotion exceptionnel. 5 ebooks bestseller du catalogue de l’éditeur sont à -50%.



Voici les 5 livres en promo : 1991 de Franck Thilliez. Le Labyrinthe : Le rivage des survivants – tome 01 de James Dashner. De Cendres et de Larmes de Sophie Loubière. La Mort de Lorna Belling de Peter James. Le prix de l’orgueil d’Anne Perry.

Plus d’infos sur les livres ici. Voir le site dédié à l’opé ici.

Et tous ces ebooks seront inclus dans la liseuse Kobo Libra 2 ! On vous l’a dit, on vous prépare un Noël exceptionnel !

Participez à notre Jeu concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #NoelIDBOOX et celles de nos partenaires Kobo et Editions 12-21! Découvrez notre chaine Youtube

Comment participer ?

*Attention RGPD

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 lot de comprenant 1 liseuse Kobo Libra 2 et 5 ebooks à gagner (Valeur de la Kobo Libra 2 189.99€ / Valeur des ebooks : 1991 (17.99€) – La Mort de Lorna Belling (14.99€) – Le Labyrinthe: Le rivage des survivants (11.99€) – De Cendres et de Larmes (13.99€) – Le prix de l’orgueil (10.99€)) Les ebooks sont inclus dans la liseuse directement par Kobo.

– Le concours est ouvert du 7 au 13 décembre 2021 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.