10 idées de cadeaux de Noël High-Tech à partir de 45€

Noël approche ! Pour ne pas être pris au dépourvu, on vous a préparé une liste 10 cadeaux high-tech à partir de 45€.

Il est encore temps de faire votre liste au Père Noël. En panne d’idées ? On a pensé à vous. On a sélectionné 10 produits high-tech que nous avons testés au cours de l’année 2021. Il y a tous les styles et tous les prix. Ils s’étalent de 45€ à 419€.

Amazon Echo Show 5 (2021)

Cet assistant intelligent est la deuxième génération d’Echo Show. Il combine la voix d’Alexa à l’image. Echo Show 5 est doté d’un écran de 5.5 pouces et d’une caméra. Comme les autres Echo, il permet de commander ses appareils connectés à la voix ou de poser des questions à Alexa.

L’écran ouvre de nouvelles possibilités comme la lecture de vidéos sur Prime ou Netflix ou les appels vidéo. Vous pouvez aussi aller sur internet ou Youtube. Echo Show 5 est vendu en ce moment à 44,99€ au lieu de 84,99€.

La batterie de secours Iné Wallet

Iné Wallet est un accessoire pour smartphone qui devient vite indispensable. Iné Wallet est un porte-cartes doublé d’une batterie externe. Extra plat, il se glisse dans une poche de chemise. Il permet de ranger 4 cartes et de recharger son smartphone sans les démagnétiser. La boite contient 3 câbles (USB, type C et Lightning) qui s’adaptent en fonction du type d’appareil à charger. Iné Wallet existe en différentes matières et coloris. Il est vendu à partir de 49,90€.

La barre de son Thomson SB60BTS

La Thomson SB60BTS est une barre de son complète à tout petit prix qui a réussi à nous surprendre. Elle est adaptée aux petits espaces. Discrète, compacte et dotée d’un caisson de basses, elle donne une autre dimension à vos loisirs en offrant un vrai spectacle immersif. Elle délivre une puissance musicale totale de 120W.

La télécommande permet d’ajuster le niveau des basses selon le contenu. Sa connexion Bluetooth est un plus qui la rend polyvalente. La barre de son Thomson SB60BTS est une bonne surprise. Elle donne le change et redonne vie à vos appareils endormis pour seulement 89,90€.

Les écouteurs OnePlus Buds Pro

Les écouteurs OnePlus Buds Pro sont les premiers écouteurs du constructeur avec un système de réduction de bruit active. Ils font partie des autres écouteurs sans fil que nous avons testés cette année qui sont sortis du lot. Ils se distinguent de la concurrence par un système de réduction de bruit active particulièrement efficace pour ce genre d’écouteurs. On apprécie également leur design soigné et premium.

Du côté audio, ils ne font pas dans la dentelle mais si vous cherchez des écouteurs avec un son puissant et lourd, les OnePlus Buds Pro répondront à vos attentes. Ils ne déçoivent pas non plus côté prix. Les OnePlus Buds Pro sont vendus 146,87€.

L’enceinte Huawei Sound Joy

La Huawei Sound Joy est une enceinte sans fil cylindrique haute de 20 cm pour un poids de 680g. Elle a les dimensions d’une petite bouteille d’eau. Elle a été conçue en partenariat avec le spécialiste du son Devialet. On a pu la prendre en main et nous avons apprécié ses nombreuses fonctionnalités et sa qualité audio.

L’enceinte intègre quatre haut-parleurs pour délivrer une puissance de 79 décibels jusqu’à 2 mètres. Certifiée IPX67, elle résiste à l’eau et sas batterie de 8800mAh lui confère une autonomie de 26 heures d’écoute. La Huawei Sound Joy est vendue à 129,99€ au lieu de 149€.

Les écouteurs Jabra Elite 85T et Elite 7 Active

Les Jabra Elite 85T sont sortis fin 2020 mais nous les avons testés début en 2021. Ils restent d’actualité avec un des meilleurs ANC du marché et un excellent rapport qualité / prix. Leur prix a fortement baissé il sont à 169,99€ au lieu de 249,99€. Les Jabra Elite 85T font partie des meilleurs écouteurs True Wireless testés chez nous. Pour de si petits écouteurs, la qualité audio est impressionnante avec des basses puissantes et un rendu sonore plein de subtilités.

L’ANC est performant et efficace. On voit vraiment la différence lorsqu’il est activé et il ne perturbe pas l’équilibre du son. Le niveau de personnalisation des commandes et l’application font également la différence par rapport à la concurrence. L’appli n’a pas été développée à la va vite par Jabra. Elles proposent de nombreuses options pour adapter les écouteurs à ses goûts et tirer le meilleur d’eux mêmes.

On vous conseille aussi les derniers nés de la gamme si vous êtes sportifs, les Jabra Elite 7 Active vendus à 179,99€.

On voit vraiment la différence lorsqu’il est activé et il ne perturbe pas l’équilibre du son. Le niveau de personnalisation des commandes et l’application font également la différence par rapport à la concurrence. L’appli n’a pas été développée à la va vite par Jabra. Elles proposent de nombreuses options pour adapter les écouteurs à ses goûts et tirer le meilleur d’eux mêmes.

Le Micro Razer Seiren V2 Pro

Ce micro s’adresse aux streamers, Youtubers et podcasters où du moins à ceux qui souhaitent le devenir. Le Razer Seiren V2 Pro est un excellent micro sans prise de tête. Il est opérationnel dès la mise en fonction. Le micro donne le meilleur de lui-même sans passer par des réglages compliqués.

Il diffuse une voix claire, propre et chaude qui séduira les novices comme les professionnels du streaming et du podcast. Le micro est vendu à 150,89€.

Le routeur Orbi WiFi 6

Orbi WiFi 6 de Netgear est un routeur grand public qui vous permettra d’avoir du réseau partout dans votre maison. Ce pack inclus 2 bornes couvrant 200m2. Il est discret et n’encombrera pas votre intérieur. On apprécie sa simplicité d’installation et d’utilisation. C’est à la portée de tout le monde même si vous n’êtes pas un geek dans l’âme.

Grâce au WiFi 6, il offre une connexion encore plus rapide à vos appareils tout en restant compatible avec l’ancienne norme. Il est adapté à tous les usages. Le gaming, le streaming vidéo ou encore le télétravail avec de nombreuses connexions ne lui font pas peur. Le pack Netgear WiFi 6 Mesh Orbi (RBK352) est à 208€.

La grande liseuse Kobo Elipsa

La Kobo Elipsa est une liseuse « grand format » avec un écran E-Ink qui atteint 10,3 pouces. Elle est parfaitement adaptée à la lecture d’ebooks, de mangas ou de BD mais aussi à la prise de notes. Le confort de lecture est excellent, et la prise en main facile.

On l’utilise de façon simple et intuitive aussi bien dans la lecture que l’écriture. La liseuse plaira aux lecteurs exigeants qui aiment annoter leurs livres et prendre des notes comme sur un carnet papier. La Kobo Elipsa est au prix de 399,99€ avec un stylet et une coque de protection.

La Samsung Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition

Si vous cherchez une montre connectée differente, tendance et avec du style, la Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition répond à tous ces critères. Cette édition limitée de la Galaxy Watch4 traduit parfaitement l’esprit de la marque Maison Kitsuné.

Heureusement cette édition limitée n’est pas qu’un bel écrin. On retrouve aussi toute l’expérience de Samsung pour nous proposer une montre Android facile d’accès malgré des fonctions poussées. On ne peut que saluer le nouvel OS développé avec Google qui étend encore plus les capacités de la Galaxy Watch4. Si vous cherchez une montre avec du style et performante, vous pouvez craquer sans problème pour la Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition à 419€.

