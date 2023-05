Le Top 20 des mangas les plus vendus en avril 2023

Blue Lock, Spy x Family, Chainsaw Man, Sakamoto Days, quels sont les mangas que se sont le plus vendus au Japon au cours du mois d’avril ?

Le classement des meilleures ventes de manga au Japon est sorti. Oricon a publié les chiffres du Top 20 par série des mangas les plus lus pendant cette période.

Ce classement est très varié. Il contient des shonen, des seinen mais aussi des shojo. On retrouve dans cette liste des poids lourds comme Blue Lock, Spy x Family Chainsaw Man ou One Piece mais il y a aussi des surprises. Oshi No Ko arrive en troisième position avec 680 052 unités écoulées. C’est une belle performance.

Edité en France chez Kurokawa, nous avions chroniqué ce manga qui s’intéresse au monde du spectacle et des idoles au Japon (Découvrez notre avis sur ce manga atypique).

Le Top 20 des meilleurs mangas au Japon en avril

01./ Spy x Family – 1 166 761

02./ Blue Lock – 760 557

03./ Oshi no Ko – 680 052

04./ Chainsaw Man – 572 537

05./ Kingdom – 493 363

06./ Detective Conan – 485 016

07./ Slam Dunk – 282 228

08./ Loving Yamada at LV999 – 253 249

09./ Hell’s Paradise : Jigokuraku – 225 639

10./ One Piece – 218 810

11./ Mashle : Magic and Muscles – 214 089

12./ Jujutsu Kaisen – 212 330

13./ Tokyo Revengers – 202 650

14./ Sakamoto Days – 177 758

15./ Zatch Bell !! – 171 706

16./ Shikimori’s Not Just e Cutie – 157 007

17./ Grand Blue – 129 216

18./ My Hero Academia – 177 077

19./ My Dress-Up Darling – 10 906

20./ Kimetsu no Yaiba – 105 308