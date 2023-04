Le Top des mangas au Japon en mars 2023

Quels sont les mangas les plus vendus au Japon ? Découvrez le Top des mangas les plus populaires au mois de mars 2023.

L’actualité manga au Japon est très intense et les sorties s’enchainent à un rythme effréné. Oricon a publié le classement des volumes sortis dans le courant du mois de mars qui ont reçu le meilleur accueil des lecteurs.

C’est le moment de découvrir de découvrir les grands gagnants mais aussi quelques pépites qui ne sont pas encore parues en France.

One Piece s’essouffle au Japon ?

Le volume 105 de One Piece sorti au début du mois de mars arrive en tête avec 1 600 577 copies vendues. Le règne de One Piece se poursuit mais le pirate des mers montre des signes d’essoufflement. Il commence à décliner ce qui est normal pour une série aussi longue.

On le constate en regardant la courbe des ventes tout au long du mois de mars. Elles passent de 1 022 180 au lancement à 68 311 unités en quatrième semaine. La chute est brutale. Le volume des ventes est aussi en diminution avec un recul de 4,4%.

Les chiffres de l’ensemble de la série restent tout de même monstrueux. One Piece enregistraient 516 566 000 unités vendues au mois d’août 2022.

Le deuxième grand gagnant de ce mois de mars est le numéro 22 de Jujutsu Kaisen numéro 22. Son succès ne se dément pas. Il s’est écoulé à 1 118 171 copies tout au long du mois. Jujutsu Kaisen s’est vendu à plus de 70 millions d’exemplaires depuis son lancement selon les derniers relevés effectués en 2022.

Le Top des ventes par volume

Black Clover arrive troisième de ce classement avec 122 237 copies. Il faut rajouter 11 104 unités pour la dernière semaine du mois de mars par rapport au tableau. Avec 33 volumes, la série Black Clover totalisait 18 millions de ventes en 2022.

Akane Banashi est le quatrième de ce Top. Le tome 1 arrivera en France le 12 octobre 2023 chez Ki-oon Editions. Il totalise 58 148 unités sur trois semaines. Les trois premiers volumes de la série enregistraient 350 000 ventes.

The Ichinose Family’s Deadly Sins s’est vendu à 57 028 unités. Les chiffres du mois de mars 2023 pour Me & Roboco (10 volumes pour 1 000 000 de ventes), Cipher Academy et High Scholl Family n’ont pas encore été dévoilés.

