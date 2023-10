Les mangas les plus vendus au mois de septembre 2023

Découvrez le classement des meilleurs mangas au mois de septembre 2023. Blue Lock est-il toujours en tête ?

Le top des ventes de mangas au Japon est sorti. Oricon a publié les chiffres des vingt plus grosses ventes par série au mois de septembre. Les calculs ont été arrêtés au 24 du mois mais les quelques jours manquant ne devraient pas changer le classement.

Shonen, Seinen, Shojo, Josei, ce Top 20 des meilleures ventes est très varié et contient tous les genres. Combat, sport, histoires romantiques, faits de société, il y en a pour tous les goûts. Il y a beaucoup de changements.

L’indétrônable Blue Lock est toujours en tête avec 577 202 copies écoulées. Suivi de près par Do not Say Mystery, le maga cumule 523 193 unités vendues en septembre.

Contre toute attente March Comes In Like A Lion s’empare de la troisième place. Cette tranche de vie totalise 467 518 mangas vendus pendant cette période. Vous remarquerez l’absence de Spy X Family dans ces meilleures ventes.

One Piece qui revient sur le devant de l’actualité grâce à la série Live Action de Netflix apparait à la 17ème place avec 139 579 unités vendues.

Découvrez aussi les mangas les plus vendus au début de l’année 2023 et les mangas les plus vendus en France.

Le Top 20 des meilleurs mangas en septembre 2023

01./ Blue Lock – 557 202

02./ Do not Cal Mystery – 523 193

03./ March Comes In Like a Lion – 467 518

04./ That Time I Got Reincarnated as a Slime – 439 618

05./ Jujutsu Kaisen – 430 624

06./ Frieren – 328 478

07./ Oshi no Ko – 262 943

08./ Iruma à l’école des démons – 195 162

09./ Natsume’s Book of friends (Le Pacte des Yokai) – 190 858

10./ Kingdom – 189 016

11./ Demons of the shadow realm (Tsugai) -177 868

12./ Toilet Bond Hanaka Kun – 175 175

13./ Bungo Stray Dogs – 165 697

14./ Slam Dunk – 161 554

15./ Blue Lock Episode Nagi – 156 220

16./ Sakamoto Days – 154 967

17./ One Piece – 139 579

18./ We are the main characters of the demon world – 117 467

19./ Mix – 112 084

20./ Bocchi The Rock – 104 535

