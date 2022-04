Les professionnels du livre lancent le Mois du livre audio

C’est une première ! Les éditeurs de la commission Livre audio du SNE lancent cette année, « Le mois du livre audio ».

Cette manifestation a vocation à être renouvelée tous les ans et agrège plusieurs évènements pensés pour le grand public et les professionnels.

Le livre audio a le vent en poupe et cela se confirme ! Selon le dernier baromètre sur le livre numérique et audio qui sera dévoilé au Festival du Livre de Paris, il y a en France, 9,9 millions d’audio-lecteurs en 2022. Cela représente une hausse de 800 000 d’audio-lecteurs au format numérique par rapport à 2021 !

Quels évènements pour le mois du livre audio pour le grand public ?

Le mois du livre audio prévoit des rendez-vous sur les réseaux sociaux. Retrouvez ces évènements en utilisant #moisdulivreaudio pendant tout le mois de mai. Le public pourra notamment, assister à des lectures et des performances.



La Plume de Paon participe aussi à cette belle initiative avec Le Festival du livre audio et du Podcast de Strasbourg et le Festival du livre audio en ligne avec l’Institut français (lire notre article pour découvrir le programme).



Enfin, la nouvelle édition du Festival Vox, festival du livre audio et de la lecture à voix haute, viendra clore ce mois spécial par un marathon de lecture le 22 mai à la Maison de la Poésie de Paris.

Pour les professionnels

Les Rencontres francophones du livre audio, organisées les 13 et 14 mai à Strasbourg par l’association La Plume de paon, offriront un panorama du marché et des problématiques du secteur dans l’espace francophone. Lire notre article inscription obligatoire et retransmission en direct sur Youtube.



Un nouveau site internet voit le jour ! La commission Livre audio du SNE lance également, courant mai 2022, un site internet consacré au livre audio : « Lire ça s’écoute ! ». C’est une plateforme de ressources professionnelles. Elle proposera aussi le catalogue des éditeurs de la Commission, tous secteurs éditoriaux, formats et publics confondus.

Intéressés par le livre Livre Audio ? Consultez notre rubrique dédie ici