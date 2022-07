Notre sélection 2022 de 7 liseuses de 80€ à 190€

Enfin, les vacances, vous avez envie de changer de liseuse pour lire vos livres préférés ou de vous lancer dans le grand bain de la lecture numérique ?

Mais quel appareil de lecture choisir pour lire en plein soleil, dans l’eau ou dans le noir ?



La rédaction qui teste depuis 11 ans des liseuses d’ebooks, vous propose une sélection d’appareils de lecture performants à moins de 190 euros. Nous ne parlons que des modèles testés sur idboox.

Tests, vidéos (en fin d’article) et avis sont au programme pour vous aider à faire votre choix. Bonnes vacances et belles lectures !

Soyez attentifs, en cette période en soldes plusieurs modèles sont encore moins chers, suivez nos liens pour découvrir les bons plans !



Info : Les 3 premiers modèles ci-dessous, sont les plus récents, les autres ont fait leur preuve également mais sont disponibles depuis plus longtemps.

Kobo Libra 2 Kobo Libra 2

La liseuse Kobo Libra 2 est une liseuse 7 pouces e-ink Carta 1200, elle dispose de 32GO de stockage. La batterie est de 1200 mah. Elle est étanche. L’écran est tactile, mais il y a tout de même deux boutons pour la navigation. On peut aussi écouter des livres audios en connectant l’appareil en Bluetooth.



Lire notre test complet Cliquez ici

Avantages : grand écran pour lire des Manga, écoute de livres audio incluse, étanche.

Son prix : 189.99€ Découvrez notre test complet et notre vidéo

Pour vous procurer la Kobo Libra 2 en noir Cliquez ici ou Cliquez ici

Pour vous procurer la Kobo Libra 2 en Blanc Cliquez ici ou Cliquez ici

Nouveau Kindle Paperwhite 2021 Nouveau Kindle Paperwhite 2021

Le nouveau Kindle Paperwhite est une liseuse 6,8 pouces. De plus, l’écran Paperwhite de 300 ppp est anti-éblouissant.

Il offre une luminosité supplémentaire de 10 % au réglage maximum. On peut régler la température d’éclairage en fonction de ses envies. Il y a aussi un mode de lecture Dark, (texte blanc sur fond noir). Kindle Paperwhite2021 est proposé avec 8GO de stockage.

Entièrement tactile, son écran bénéficie d’un rendu optimisé.



A noter qu’Amazon a entièrement revu les fonctions de navigation et d’affichage pour une utilisation plus intuitive.

Lire notre test complet Cliquez ici

Avantages : liseuse étanche, navigation optimisée

Son prix : à partir de 139.99 euros avec publicités Cliquez ici sans publicités Cliquez ici.

Kindle Paperwhite Signature Edition Kindle Paperwhite Signature Edition

Kindle Paperwhite Signature Edition est une toute nouvelle liseuse signée Amazon. Cette liseuse dispose d’un écran de 6.8 pouces et de 32 GO de stockage.

Elle est aussi étanche. Grand plus, pour le Kindle Paperwhite Signature Edition, il dispose d’un éclairage avant à réglage automatique qui adapte automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de l’éclairage autour de vous.

De plus, Amazon a sorti une recharge sans fil (en supplément ici). La liseuse peut être rechargée avec n’importe quel chargeur sans fil Qi en 2 heures.

Cette liseuse est proposée sans publicité.

Découvrez le test complet cliquez ici

Avantages : Stockage excellent, excellente autonomie, étanche.

Son prix : 189,99 euros Cliquez ici

Kobo Clara HD Kobo Clara HD

Que vous soyez un lecteur diurne ou nocturne, le système ComfortLight PRO permet à la Kobo Clara HD de vous offrir l’éclairage optimal. À mesure que le nuit tombe, l’éclairage s’adoucit graduellement, pour que vous puissiez lire au lit sans que cela n’affecte votre sommeil.

Avec son écran 6 pouces haute résolution de qualité supérieure, la Kobo Clara HD vous promet lisibilité et clarté, ainsi qu’une expérience de lecture naturelle.

Avantages : très compacte et très légère

Découvrez notre test complet cliquez ici

Son prix : 139.99€ Cliquez ici ou Cliquez ici

Kobo Nia Kobo Nia

Kobo Nia est une toute petite liseuse, pratique elle se range partout. Le lecteur d’ebooks ne pèse que 172 grammes. Vous pouvez y stocker jusqu’à 6000 livres numériques.

La Kobo Nia est dotée d’un écran Carta E Ink 6 pouces 212 ppp, résolution de 1024 × 758. Sa capacité de stockage est de 8 Go.

Avantage : une des liseuses les moins couteuses du marché

Découvrez notre test complet cliquez ici

Son prix : 99.99€ Cliquez ici ou cliquez ici

Bookeen Diva HD Bookeen Diva HD

La liseuse de Bookeen est parée d’un revêtement en silicone, très doux au toucher. Les boutons de navigation : allumage, accueil, mise en lumière et tourné de pages sont incrustés dans le revêtement, c’est pratique et intuitif.

La Diva HD est dotée d’un écran 6 pouces 300 dpi e-ink et tactile. Un gyroscope intégré permet d’orienter automatiquement la liseuse en fonction de sa lecture. La liseuse a une capacité de stockage de 16Go (environ 10 000 ebooks). Elle n’est pas étanche.

Découvrez notre test complet cliquez ici

Avantage : liseuse performante qui se démarque des autres par sa prise en main et son look. Régulièrement mise à jour.

Son prix : 139.90€ Cliquez ici

Kindle

Ce modèle Kindle d’entrée de gamme est signé Amazon.

Cette liseuse 6 pouces dispose de 8GO de stockage. L’éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l’intérieur et à l’extérieur, de jour comme de nuit.

Conçu pour la lecture, avec un écran de 167 ppp qui se lit comme une page imprimée, sans reflets, même en plein soleil.

Découvrez notre test complet cliquez ici

Avantage : la liseuse la moins cher du marché qui a conquis des millions de lecteurs.

Son prix: 79.99€ Cliquez ici