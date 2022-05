reMarkable plus d’un million de liseuses- tablettes vendues

reMarkable est un constructeur de tablettes / liseuses norvégien. Peu connue en France pour le moment, l’entreprise a su prendre sa place dans le monde des blocs notes numériques en se démarquant depuis longtemps.

En effet, les appareils conçus par reMarkable sont à mi-chemin entre la liseuse et la tablette. Ils s’utilisent comme outil de travail.

Ces tablettes e-paper grand format (encre électronique) permettent en effet de lire, d’annoter, de dessiner etc… L’écran reproduit la sensation du papier.

Aujourd’hui l’entreprise annonce avoir vendu plus d’un million de tablettes depuis 2017. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 300 millions de dollars en 2021 (+120%).



reMarkable est aujourd’hui valorisée à 1 milliard de dollars et a lancé la V2 de sa tablette. Il serait intéressant que ces produits soient plus facilement accessibles en France, sachant que la concurrence est là avec Bookeen Notéa et Kobo Elipsa.