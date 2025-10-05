Avni revient avec un nouvel album et un jeu de Mistigri !

Avni, le plus alien des animaux, star des enfants dès 5 ans, revient avec le Tome 12 : Le roi des surprises !
Et comme une surprise n’arrive jamais seule, Bayard Jeunesse lance Avni Duo rigolo un jeu de Mistigri revisité !
Le Tome 12 d’Avni est paré d’une belle couverture dorée. Une fois encore on ne se lasse pas des blagues désopilantes et de l’atmosphère endiablée des aventures de Romain Pujol et Vincent Caut.
C’est un très bon cru qui fera marrer les enfants et les parents.
Quant au jeu de cartes Duo rigolo, préparez-vous à de longs moments de rigolade. Pour y jouer il faut compter environ 15mn. Il y a 33 cartes, et comme son nom l’indique il faut reconstituer des paires. Mais attention, il ne faut surtout pas finir avec la carte de Monsieur Blobfish, le dirlo ! On peut y jouer à deux et jusqu’à 6 joueurs.
Avec ces deux nouveautés Avni, les enfants vont passer de supers moments !
Pour acheter le tome 12 suivez ce lien ou suivez ce lien.
Pour acheter Le jeu Duo rigolo Cliquez ici ou cliquez ici.
A propos d’Avni, le roi des surprises !
Quand on vit avec Avni, les surprises, c’est tous les jours ! Avec ses pouvoirs parfois incontrôlables, son envie de bien-faire et sa maladresse légendaire, rien ne se déroule jamais comme prévu – et c’est bien plus rigolo ainsi !
Le récit long de ce 12e tome entraine Avni et ses amis au cœur de la jungle, dans une succession de gags qui vont les contraindre à improviser et à apprécier l’imprévu. Avni nous avait habitué à des surprises, nous voilà gâtés !
