Kindle Scribe 2022 et 2024 sont à prix cassé profitez-en pour acheter un carnet numérique

Les Kindle Scribe, carnets de notes numériques / liseuses sont en promo.
Le Kindle Scribe 64Go (2024) Vert avec chargeur rapide est à 413.97€ vous économisez 27%.
La version noire est à 400.47€ vous économisez 29%.
Le Scribe 2024 version 16GO est à 355.47€ vous économisez 31%.
Le carnet numérique Scribe 2022, 16Go est à 264.99€. Vous économisez 28%.
Quelles caractéristiques pour Kindle Scribe 2024 ?
Le Kindle Scribe 2024 propose un écran de 10,2 pouces avec éclairage avant intégré. Il pèse 433 grammes et le nouveau stylet Premium est inclus pour toutes les versions. L’autonomie annoncée est de 12 semaines sans recharge.
En plus de la bibliothèque d’ebooks, le Kindle Scribe fait office de carnet de notes numérique. Avec la nouvelle façade plane et les bordures blanches uniformes, on retrouve la sensation d’écrire sur une feuille de papier.
Le stylet est encore meilleur. Doté d’un bouton raccourci personnalisable et d’une gomme souple et douce, le stylet vous permet d’écrire instantanément et naturellement. Il est prêt à l’emploi. Vous n’avez pas à le configurer ni à le recharger. C’est une excellente nouvelle !
Amazon ajoute une nouvelle fonctionnalité avec Active Canvas. Commencez à écrire directement sur la page d’un livre et la fonctionnalité Active Canvas créera automatiquement un espace pour vos notes. Vos notes s’intègrent au passage du texte en question. Elles restent visibles et en lien à leur contexte, même lorsque vous changez la taille de la police.
La fonction bloc-notes est aussi améliorée, on crée intuitivement ses dessins, ses textes. Le tout pouvant être exporté facilement.
Kindle Scribe 2022 Des infos et une vidéo
La Kindle Scribe permet de lire des livres numériques mais elle offre aussi la possibilité de prendre des notes. La Kindle Scribe arbore un grand écran de 10,2 pouces avec une résolution de 300ppi.
Equipée d'un stylet, c'est le premier Kindle sur lequel on peut écrire et dessiner. Vous lisez vos livres numériques préférés et travaillez dans un environnement agréable et intuitif.
