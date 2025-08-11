OnePlus Nord 5 Test – Un smartphone musclé qui ne perd pas le Nord

Le OnePlus Nord 5 se présente comme un smartphone abordable avec une fiche technique musclée. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le OnePlus Nord 5 dans notre test complet.
Vendu 469€, le OnePlus Nord 5 se paye le luxe d’être vendu moins cher que le OnePlus Nord 4 lors de son lancement. Est-il aussi bon ou encore meilleur ? On vous donne la réponse dans notre test. (non sponsorisé).
Suivez ce lien pour l’acheter.
Le OnePlus Nord 5 est en ce moment à 469€ avec un chargeur et des écouteurs en plus.
Suivez ce lien pour l’acheter.
OnePlus Nord 5 – Design et ergonomie
Le OnePlus Nord 5 évolue et adopte un design plus sage que celui de son prédécesseur. Le smartphone entre dans l’air du minimalisme.
Sa coque est dépouillée. Sa seule excentricité est le bandeau qui entoure le module photo, venant rappeler la couleur du châssis. Ce trait de caractère lui donne un petit côté futuriste et élégant.
Après la coque en métal du OnePlus Nord 4, le OnePlus mise sur les bienfaits du verre. Le toucher est bien plus agréable. Il est complètement lisse et ne marque absolument pas les traces de doigts.
Le OnePlus Nord 5 suit la mode du moment. L’avant et l’arrière du smartphone sont plats avec des arêtes plus affirmées que celles du Nord 4. OnePlus a pris soin de les adoucir pour assurer une prise en main ferme.
Plus grand et plus large que le Nord 4, le OnePlus Nord 5 prend aussi du poids. Ses dimensions exactes sont 163,4 x 77 x 8,1 mm pour 211 g. Le OnePlus Nord 4 était de 162,6 x 75 x 7,99 mm – 199,5 g.
Le OnePlus Nord 5 reste dans la norme des smartphones de ce segment. Ni trop grand, ni trop petit, il est agréable à manipuler.
Le bouton emblématique Alert Slider des smartphones OnePlus est remplacé ici par un bouton Press Key personnalisable. Placé sur la tranche gauche, il est un peu trop haut. Il faut faire glisser le smartphone dans la main pour l’atteindre avec le pouce.
L’écran
L’écran du OnePlus Nord5 monte en gamme par rapport à celui du Nord 4. Il s’agrandit avec une diagonale qui atteint désormais 6,83 pouces contre 6,74 pouces.
OnePlus en a profité pour réduire l’épaisseur du cadre noir à 1,65 mm. Cela permet au Nord 5 de revendiquer une surface d’affichage de 93,6 %. Vous avez de l’espace pour jouer ou regarder un film.
Cette dalle affiche une résolution de 2800 x 1272 pixels (450 ppi). OnePlus veut séduire les gamers. Le constructeur a donc opté pour un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 144 Hz.
Il ne s’agit pas d’une dalle LTPO. Elle varie entre 60, 90, 120 et 144 Hz. Les pics de luminosité atteignent 1800 nits. On aurait pu s’attendre à un niveau plus élevé, d’autant plus que le Nord 4 fait mieux. C’est suffisant pour l’utiliser en extérieur mais vous devrez vous abriter lorsque le soleil pointera le bout de son nez.
Concernant la qualité, l’écran reproduit 100 % du DCI-P3 mais les couleurs manquent un peu d’éclat. À noter, sa certification Aqua Touch permet de l’utiliser avec les doigts mouillés.
Les performances
Le OnePlus Nord 5 a glissé un processeur Snapdragon 8s Gen 3 sous la coque. Ce n’est pas le dernier de la série mais il a déjà prouvé son efficacité. Assisté de 8/12 Go de RAM DDR5X et de 256/512 Go de stockage UFS 3.1, le Snapdragon 8s Gen 3 ne recule devant aucun jeu triple A.
Le très gourmand Genshin Impact reste stable et fluide avec des graphismes réglés sur le niveau élevé et une fréquence d’image en 30 fps.
Sa chambre de dissipation thermique à vapeur de 7300 mm² fonctionne à plein régime. La coque chauffe à peine après 20 minutes de jeu dans des conditions extrêmes.
L’autonomie
Une batterie légèrement moins généreuse que celle du Nord 4 alimente le OnePlus Nord 5. Sa capacité passe de 5500 mAh à 5200 mAh. Cette concession n’a aucun impact sur l’autonomie du Nord 5, sans doute en raison d’une meilleure gestion de l’énergie.
L’autonomie du OnePlus Nord 5 varie entre 1,5 jours et 2 jours. Cette durée variera en fonction de votre appétence pour les jeux vidéo. Ce sont de gros consommateurs. À titre d’exemple, une partie de 20 minutes dans les conditions citées plus haut engloutit 5 % de batterie.
OnePlus ne s’est pas contenté de réduire la capacité de la batterie. Le constructeur a également raboté la vitesse de charge. Les 100W du Nord 4 tombent à 80W en SuperVooc.
Sa batterie se recharge à 100 % en 45 minutes à condition d’avoir un bloc SuperVooc. Dans le cas contraire, il faudra patienter 1h25. Nous avons fait le test avec un chargeur Ugreen 140W.
OnePlus AI
Le OnePlus Nord 5 tourne sous OxygenOS 15 basé sur Android 15. L’OS sera mis à jour pendant 4 ans et bénéficiera de 6 ans de mise à jour de sécurité. Avec cet OS, le OnePlus Nord 5 ne manque pas de fonctionnalités IA. Elles sont rassemblées sous la bannière OnePlus AI.
Certaines d’entre elles sont accessibles via le nouveau bouton Press Key. Il ne sert pas uniquement à passer le smartphone en mode vibreur ou silencieux. Vous pouvez lui attribuer une seule fonctionnalité à la fois dans les paramètres.
L’une des plus intéressantes est une appli de traduction IA complète. Elle sait traduire du texte, une conversation, de la voix en temps réel, une conversation ou encore ce qui s’affiche à la caméra ou à l’écran.
Cette fonctionnalité supporte le français. Étrangement, ce n’est pas le cas de la fonctionnalité « Espace Mental ». Elle permet d’enregistrer dans un répertoire intelligent des mémos de toutes sortes et d’analyser leur contenu. L’IA ne comprend malheureusement pas le français.
Au-delà du bouton Press Key, vous pouvez également invoquer AI Search. Cette appli vous propose de rechercher des contenus sur votre smartphone avec un langage naturel comme si vous parliez à un humain. Le OnePlus Nord 5 embarque aussi des applis de retouches photo, Circle to Search ou Gemini. Vous avez l’embarras du choix.
La photo
L’appareil photo du OnePlus Nord 5 rassemble une caméra principale de 50 MP avec stabilisateur optique d’image et un ultra grand-angle de 8 MP. La photo n’est pas son principal atout mais le Nord 5 ne démérite pas, notamment de jour.
Le niveau de contraste est élevé et les couleurs sont riches sans pour autant tomber dans l’outrance. Les photos offrent un beau piqué. L’appareil photo fait également preuve d’une bonne gestion des fortes luminosités.
Les photos de nuit perdent en précision. Les contours sont plus flous et les détails s’estompent. On s’en aperçoit dès qu’on agrandit les photos. C’est d’autant plus dommage que l’appareil photo reproduit fidèlement les couleurs et l’ambiance lumineuse.
L’ultra grand-angle de 8 MP ne fait pas d’étincelle. Il n’arrive pas à contenir les déformations sur les côtés et surtout les couleurs sont assez dénaturées par rapport au capteur principal. Un voile jaune s’invite sur les photos.
Vous pouvez constater la différence sur les photos ci-dessous.
Les portraits, les détourages manquent un peu de précision et abusent du flou progressif pour masquer les contours. L’algorithme peine à identifier une fois sur deux les lunettes, qui sont avalées par l’effet Bokeh.
OnePlus Nord 5 – Ce qu’on en pense
Le OnePlus Nord 5 est à 469 €. Il est vendu moins cher que le OnePlus Nord 4. Pour parvenir à ce prix, OnePlus a fait quelques concessions, notamment au niveau de la batterie, sans que cela ampute son autonomie.
En contrepartie, il gagne en puissance. Avec sa puce Snapdragon 8s Gen 3, le OnePlus Nord 5 s’affirme comme un excellent smartphone milieu de gamme pour le jeu. Il vous ouvre les portes à de nombreuses fonctionnalités IA par la même occasion.
Au final, le OnePlus Nord 5 propose une expérience équilibrée avec un bon rapport qualité/prix.
Suivez ce lien pour l’acheter.
OnePlus Nord 5 – La fiche technique complète
|OnePlus Nord 5 – 5G
|Ecran
|6,83 pouces AMOLED – (60Hz ->144Hz) – Gorilla Glass 7i
|Définition
|2800 x 1272 pixels (450ppi) – pics 1800nits, Ultra HDR
|Processeur
|Snapdragon 8s Gen 3
|RAM
|8/12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go UFS 3.1
|Mises à jour
|4 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP Sony LYT 700 1/1.56″” (f/1.8) OIS et EIS + UGA 8MP (f/2.2) – Vidéo 4K/60ims
|Caméra frontale
|50MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|5200mAh
|Charge rapide
|80W Supervoox, inversée filaire 5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – OxygenOS 15
|Dimensions
|163,4 x 77 x 8,1 mm – 211g