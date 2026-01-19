Amazon lance une librairie de livres numériques en arabe pour les lecteurs et les auteurs

Dans une volonté d’élargir l’accès à la culture mondiale, Amazon vient de franchir un cap en lançant un catalogue de livres numériques en arabe.
Cette initiative permet désormais aux lecteurs de découvrir ou redécouvrir les richesses de cette littérature sur les liseuses Kindle et via l’application dédiée.
Pendant longtemps, l’offre de livres numériques en langue arabe est restée limitée. Amazon décide de corriger ce déséquilibre en introduisant des milliers de titres en arabe dans sa boutique Kindle. Cette nouveauté s’adresse non seulement aux populations du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, mais aussi à la vaste diaspora et aux passionnés de la langue arabe à travers le globe.
Un catalogue de 38 000 ebooks et livres audio
L’offre d’Amazon ne se contente pas de quelques titres de niche. Elle se compose déjà de 33 000 livres numériques Kindle et 5 000 livres audio, dont plus de 1 000 offerts gratuitement dès le lancement.
Elle propose une immersion complète dans le patrimoine littéraire arabe. Les lecteurs peuvent désormais accéder aux chefs-d’œuvre de géants de la plume, tels que le prix Nobel Naguib Mahfouz ou le poète Nizar Qabbani.
Au-delà des classiques, la bibliothèque inclut également des best-sellers contemporains et des traductions d’ouvrages internationaux célèbres, couvrant des genres allant de la fiction aux essais académiques.
Une expérience de lecture numérique adaptée à la langue
Lire en arabe sur un support numérique présente des défis techniques spécifiques, notamment en raison de l’écriture de droite à gauche.
Pour répondre à ces exigences, Amazon a peaufiné son interface. Les utilisateurs bénéficient désormais d’une typographie adaptée et de fonctionnalités de lecture fluides (ajustement de la taille de la police, recherche de définitions) qui respectent les codes de l’édition arabe traditionnelle tout en profitant de la flexibilité du numérique.
Un tremplin pour les auteurs autoédités
Cette annonce n’est pas seulement une bonne nouvelle pour les lecteurs. Elle représente une opportunité pour les auteurs. Grâce à l’intégration de l’arabe dans le service Kindle Direct Publishing (KDP), les auteurs peuvent désormais autoéditer leurs ouvrages et les diffuser instantanément à une audience mondiale.
Cette initiative Amazon avec le Centre de langue arabe d’Abu Dhabi marque ainsi le début d’une nouvelle ère pour l’édition dans le monde arabe.
