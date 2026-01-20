Wikipédia fête ses 25 ans : Top des lectures et virage stratégique face à l’IA

Lancée au début du millénaire, Wikipédia célèbre ses 25 ans d’existence.
L’encyclopédie collaborative, profite de cet anniversaire pour dresser le bilan. Quels sont les contenus les plus consultés ? Elle dévoile également, sa nouvelle stratégie économique face à l’essor de l’intelligence artificielle.
Wikipédia, les pages les plus consultées
Depuis 2008, la Wikimedia Foundation scrute les habitudes de lecture de ses utilisateurs. Le classement des pages anglophones les plus visitées révèle des tendances sur la curiosité humaine.
La page “List of deaths by year” (Liste des décès par année) domine largement avec 647 millions de vues. C’est un record absolu !
Ce catalogue macabre, sans équivalent direct en français, devance tous les autres sujets.
Géopolitique et monstres de la vie politique : Les États-Unis occupent la deuxième place (328 millions), suivis de près par Donald Trump (325 millions).
La reine Elizabeth II (253 millions) et l’Inde (210 millions) complètent ce haut de classement.
Les icônes populaires : Seuls deux autres noms franchissent la barre symbolique des 200 millions de vues : le footballeur Cristiano Ronaldo (209 millions) et l’ancien président Barack Obama (200 millions). Vous trouverez le Top 25 des lectures ici.
La photo d’ouverture liste le nombre d’articles publiés par pays en 25 ans. Les articles publiés en anglais, allemand et français sont dans le top 3.
Face à l’IA, Wikipédia fait payer les géants de la Tech
Si Wikipédia reste gratuite pour les internautes, elle change de modèle économique concernant les entreprises technologiques. Le constat est simple. Le scraping massif (aspiration de données) effectué par les bots pour entraîner les modèles de langage (LLM) sature les serveurs et fait exploser les coûts de maintenance.
Pour protéger ses ressources, la fondation a lancé Wikimedia Enterprise, un service payant offrant un accès optimisé et rapide aux 65 millions d’articles de la plateforme. Plusieurs leaders de l’IA ont déjà signé des partenariats : Microsoft, Meta et Amazon, Perplexity et le champion français Mistral AI.
Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia est catégorique : les dons des particuliers ne doivent pas servir à subventionner indirectement les géants de la Silicon Valley. Ce virage, initié avec Google en 2022, assure la pérennité financière de l’encyclopédie sans trahir sa mission d’origine.
L’avenir de la connaissance libre
En 25 ans, Wikipédia est passée d’un projet utopique à une source de connaissance, même pour les algorithmes les plus sophistiqués.
En monétisant l’accès à ses données pour les professionnels, l’encyclopédie garantit son indépendance. Elle peut ainsi, continuer d’offrir un savoir libre de publicité à des milliards d’humains.
