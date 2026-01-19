Test – Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ est-il toujours une valeur sûre ?

J’ai testé le nouveau Xiaomi Redmi Note 15 Pro+. Je vous donne mon avis sans complaisance sur ce smartphone sous la barre des 500€.
Xiaomi renouvelle sa série Redmi Note. Au sommet de la gamme Redmi Note 15, le Redmi Note 15 Pro+ se transforme. Écran plus grand, processeur plus performant, batterie plus imposante, il se transforme au prix de quelques concessions.
Vendu à moins de 500€, le Redmi Note 15 Pro+ est-il toujours une référence du segment milieu de gamme et le champion du rapport qualité/prix ? Je vous donne la réponse dans mon test complet. (non sponsorisé)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ – Design et ergonomie
Il n’y a pas de surprise du côté du design. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ reprend les lignes de son prédécesseur. On retrouve à l’arrière un bloc photo carré et centré. Il offre au smartphone une bonne stabilité quand il est posé à plat.
À l’avant, le Redmi Note 15 Pro+ adopte un écran avec des bords beaucoup moins incurvés que sur le Redmi Note 14 Pro+. Ce changement améliore la prise en main d’autant plus que le Redmi Note 15 Pro+ est plus imposant.
Son écran passe de 6,67 pouces à 6,83 pouces. Il bascule dans le camp des smartphones au format XL difficiles à utiliser d’une seule main.
Contrairement au Redmi Note 15 Pro, sa coque arrière est en fibre de verre mais cela n’allège pas son poids. Le Redmi Note 15 Pro+ n’est pas non plus ce qu’on peut appeler un poids plume. On ressent rapidement ses 207 g dans le creux de la main.
Le Redmi Note 15 Pro+ conserve la certification IP66/IP68 mais Xiaomi n’a pas poussé jusqu’à la certification IP69K.
L’écran
Comme je l’ai mentionné plus haut, l’écran étend sa diagonale jusqu’à 6,83 pouces et il adopte des bords micro-curved. Il est protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2. Cette dalle repose sur une technologie AMOLED avec une résolution 1,5 K (2772 x 1280 pixels).
Il ne s’agit pas d’une dalle LTPO. Son taux de rafraichissement oscille entre 60Hz et 120Hz.
Son pic de luminosité grimpe jusqu’à 3200 nits. Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, il est parfaitement lisible en plein soleil.
La qualité est au rendez-vous avec une large palette de couleurs DCI-P3 et une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Le Redmi Note 15 Pro+ se révèle aussi agréable pour jouer que pour regarder des vidéos.
Certifié TÜV Rheinland pour sa faible émission de lumière bleu et son scintillement, il prend soin de vos yeux par la même occasion.
Les performances
Le Redmi Note 15 Pro+ s’appuie sur un processeur Snapdragon 7s Gen 4 contrairement au Redmi Note 15 Pro qui tourne avec un Dimensity 7400 Ultra. Ce processeur gravé en 4 nm est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM DDR4X et de 256 Go ou 512 Go de stockage en UFS 2.2.
Le Redmi Note 15 Pro+ est le premier smartphone à exploiter ce processeur destiné à apporter un gain de performances aux appareils milieu de gamme. Elles progressent de 7% par rapport au 7s Gen 3 sans pour autant égaler le Snapdragon 7 Gen 4 plus puissant. Il affiche un score de 855K sur AnTuTu.
Le smartphone permet tout de même de profiter de gros jeux 3D dans de bonnes conditions. J’ai joué à Genshin Impact avec les graphismes réglés sur le niveau élevé et une fréquence d’image de 30 fps sans ressentir de ralentissement.
Autre point positif, le Redmi Note 15 Pro+ gère bien la montée en température. Je n’ai pas ressenti la chaleur à travers la coque même après 1 heure de jeu.
Xiaomi a également soigné la partie audio de son smartphone. Équipé d’un double haut-parleur, il est compatible Dolby Atmos et Hi-Res. Le smartphone délivre un son étonnamment puissant pour un smartphone. Le son est clair et ne sature quasiment pas même avec le volume poussé à fond.
L’intelligence artificielle
L’intelligence artificielle s’invite sur le Redmi Note 15 Pro+ mais sans révolutionner le genre. Le smartphone possède les fonctionnalités devenues habituelles comme celles liées à l’outil Prise de Notes. Vous pouvez résumer, générer, traduire, transcrire, etc.
Plusieurs fonctionnalités pour la photo sont également accessibles à partir de l’éditeur. Grâce à l’IA, vous pouvez embellir vos photos, effacer des personnes, étendre le cadre, retirer les réflexions, etc. La gomme IA a parfois quelques ratées mais les outils sont dans l’ensemble efficaces. Gemini est également de la fête.
L’autonomie
Le Redmi Note 15 Pro+ succombe lui aussi aux sirènes des batteries en Silicon-carbone. Ce virage lui permet d’accueillir une batterie de 6500 mAh. Étonnamment, elle possède 80 mAh de moins que celle du Redmi Note 15 Pro. Ce coup de rabot n’ampute pas l’autonomie du Pro+.
Le Redmi Note 15 Pro+ tient en moyenne entre 2 jours et 2,5 jours. La consommation de jeux vidéo tire logiquement l’autonomie vers le bas. À titre d’exemple, une partie de Genshin Impact de 50 minutes consomme 7% de batterie.
Le Redmi Note 15 Pro+ supporte la recharge rapide 100W. Il faut activer cette HyperCharge dans les paramètres avant d’en bénéficier. Avec elle, Xiaomi revendique une charge complète en 40 minutes.
Je n’ai pas réussi à atteindre cette durée lors de mon test. La batterie est passée de 0% à 100% en 50 minutes avec un bloc Xiaomi HyperCharge 120W.
Les photos
Xiaomi abandonne le capteur Macro sur le Redmi Note 15 Pro+. Ça n’est pas une grande perte compte tenu de ses performances. L’appareil photo principal se compose seulement d’un capteur principal de 200MP avec OIS et d’un ultra grand-angle de 8MP.
La qualité des photos de jour impressionne. Les clichés regorgent de détails. Les couleurs sont riches sans tomber dans l’excès. L’appareil fait preuve d’une bonne maîtrise de la luminosité et il retranscrit parfaitement l’ambiance de la scène que vous avez sous les yeux.
L’interface propose aussi un mode Ultra HD mais il force trop la luminosité et les photos s’en retrouvent souvent surexposées.
La photo de nuit
Les photos de nuit sont moins convaincantes. L’algorithme est un trop agressif. Il emporte avec lui une partie des détails en même temps qu’il supprime le bruit. Les clichés manquent de précision et peuvent paraître flous.
Vous devrez également rester parfaitement immobile pour obtenir un résultat net. Le Redmi Note 15 Pro+ n’arrive pas à redresser la barre avec le traitement des sources lumineuses. L’appareil photo est complètement ébloui par les éclairages urbains.
Les portraits, l’ultra grand-angle et le zoom
Le Redmi Note 15 Pro+ s’en sort mieux avec les portraits. Les détourages sont précis avec un bel effet de profondeur. Il détecte les zones complexes et ne tombe dans aucun piège.
L’ultra grand-angle de 8 MP souffre des mêmes défauts que chez la concurrence. Les bords des photos perdent en précision. Néanmoins le Redmi Note 15 Pro+ réussit à conserver une homogénéité colorimétrique et à limiter les déformations.
Le zoom est assez déconcertant. L’appareil photo ne possède pas de zoom optique il se repose sur la puissance du capteur 200MP pour zoomer dans la photo. Les zooms X2 et X4 donnent le change avec un niveau de détails acceptable. La situation se complique avec les zooms X10, X20 et X30. Un voile flou s’invite sur les photos.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ – Ce que j’en pense
Le Redmi Note 15 Pro+ est à 499€ comme son prédécesseur et les autres avant lui. Xiaomi n’a pas augmenté le prix depuis le Redmi Note 12 Pro+ en 2023.
De plus, du 15 janvier au 15 mars vous bénéficiez en plus d’une ODR qui peut aller jusqu’à 50€ pour l’achat d’un Redmi Note 15. Xiaomi réussit à faire évoluer le Redmi Note 15 Pro+ sans faire augmenter son prix dans un contexte où celui des composants s’envole.
Pour réaliser cette prouesse, Xiaomi réajuste quelques curseurs par rapport au Redmi Note 14 Pro+. La compagnie se débarrasse du superflu pour proposer un smartphone encore plus équilibré. Le capteur macro disparaît et la recharge 120W est ramenée à 100W.
Cela permet au Redmi Note 15 Pro+ de gagner un écran plus grand et plus lumineux, un processeur plus puissant ou encore une plus grosse batterie. C’est un choix judicieux de la part de Xiaomi.
Le Redmi Note 15 Pro+ est un smartphone polyvalent avec un très bon rapport qualité/prix. La seule fausse note concerne les photos de nuit. Le capteur photo 200MP est excellent de jour mais il a encore des progrès à faire de nuit.
Le Redmi Note 15 Pro+ reste une référence incontournable sur le segment des smartphones à 500€. Le smartphone est à 499.90€. Vous obtenez un coupon de réduction de 20€. En cadeau, recevez un bracelet Smart Band Active. Suivez ce lien pour l’acheter.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ – La fiche technique complète
|Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G
|Ecran
|6,83 pouces AMOLED – (60Hz – 120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
|Définition
|2272 x 1280 pixels – pics 3200nits – HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|Snapdragon 7s Gen 4
|RAM
|12/16Go DDR4X
|Stockage
|256/512Go UFS 2.2
|Mises à jour
|6 ans sécurité
|Caméras arrières
|200MP (1/1,4″) f/1.7 OIS + UGA 8MP f/2.2 – vidéo 8K/30fps
|Caméra frontale
|32MP f/2.2
|IP68
|IP66/IP68
|Batterie
|6500mAh
|Charge rapide
|100W HyperCharge
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs Dolby Atmos
|Android
|Android 15 – HyperOS
|Dimensions
|163, 34 x 78,31 x 8,19 mm – 207,1g