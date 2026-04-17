Festival du Livre de Paris 2026 visite en photos et vidéo

Le coup d’envoi est donné ! Le Festival du Livre de Paris 2026 ouvre ses portes au Grand Palais. Il transforme la capitale en épicentre de la vie littéraire.
Pour cette édition 2026, l’ambiance est à la fois électrique et festive. Lire notre article sur le limogeage d’Olivier Nora des Editions Grasset. Elle mêle le plaisir de la découverte à des débats de fond qui agitent le milieu.
L’inauguration s’est faite néanmoins en grande pompe, le champagne coulait à flot !
Céline Pégard, ministre de la Culture, Vincent Montagne, président du SNE et Valérie Pécresse présidente du Conseil régional de L’Ile-de-France étaient présents.
Nous vous proposons de plonger immédiatement dans l’ambiance avec notre visite exclusive.
En photos, admirez les stands colorés, les piles de nouveautés qui s’élancent vers les verrières et les sourires des premiers lecteurs impatients.
En vidéo, parcourez les allées avec nous, captez les premières rencontres entre auteurs et public.
Le Festival du Livre de Paris 2026 ouvre ses portes jusqu’au 19 avril. Rendez-vous sur https://t.co/vdZcVZppuz pour en savoir plus. #livre #vendredilecture #paris #culture pic.twitter.com/ajEbMFfyvW
— IDBOOX (@IDBOOX) April 17, 2026
La Bande Dessinée sous les projecteurs
Cette année, le 9ème art est l’invité d’honneur. Le festival a choisi de mettre la bande dessinée à l’honneur.
Il entend célébré la vitalité d’un secteur qui ne cesse de se réinventer. Des grands noms du franco-belge aux adaptations cinématographiques, les bulles envahissent les espaces d’exposition.
Rencontres, dédicaces et réflexion
Malgré ces nuages, le cœur du festival bat pour ses lecteurs. Le programme est foisonnant.
Des centaines d’auteurs, des plus célèbres aux jeunes talents, sont présents pour signer leurs ouvrages et échanger quelques mots avec leurs admirateurs.
De nombreux débats et tables rondes sont organisés pour questionner le rôle du livre dans notre société, l’impact de l’intelligence artificielle sur l’écriture ou encore l’avenir de la BD.
Sans oublier un espace gigantesque dédié à la Romance. Les enfants ne sont pas oubliés avec un espace consacré et la caravane Lumni !
Le Festival du Livre de Paris reste, malgré les crises, le rendez-vous incontournable pour célébrer la liberté de lire et de penser. Venez nombreux !
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