Les jeunes Français et la lecture – Chiffres clés 2026, écrans Vs bouquins le match inégal

A quelques heures de l’ouverture du Festival du Livre de Paris, Le CNL dévoile son étude sur « Les jeunes Français et la lecture » menée en 2026 par Ipsos BVA.
Ce rapport, basé sur un échantillon représentatif de 1 500 jeunes âgés de 7 à 19 ans, dresse un portrait nuancé d’une génération tiraillée entre le plaisir de lire et l’omniprésence des écrans. (voir l’étude 2024).
Le grand paradoxe : stabilité globale et décrochage adolescent
Si les chiffres globaux semblent rassurants, ils cachent une réalité fracturée selon les tranches d’âge. Découvrez la synthèse et les principaux constats.
84% des jeunes lisent dans le cadre scolaire ou professionnel, et 81% le font pour leurs loisirs. Plus d’un tiers de ces jeunes adultes ne lisent plus du tout de livres.
Le désintérêt pour la lecture-loisir s’accentue chez les garçons au fil des années. Si 76% des 13-15 ans lisent encore (soit 15 points de moins que les 7-12 ans), ils ne sont plus que 56% chez les 16-19 ans. C’est une chute vertigineuse de 35 points par rapport aux plus jeunes.
La concentration s’effrite. En effet, 67% des 16-19 ans confessent pratiquer une autre activité en lisant, contre seulement 21% des 7-9 ans. Conséquence directe, les adolescents peinent davantage à comprendre ou à apprécier leurs lectures imposées. A noter que 29% des jeunes lisent tous les jours ou presque.
Ecrans / Bouquins, le match inégal : 18 minutes vs 3 heures
Le temps consacré aux livres fond face à la concurrence numérique.
Les jeunes ne lisent plus que 18 minutes par jour pour leur plaisir, soit une minute de moins qu’en 2024 et une perte de 8 minutes depuis 2016.
En moyenne, ils passent 3h01 par jour devant un écran (hors lecture numérique). Ce chiffre culmine à plus de 5 heures chez les 16-19 ans.
Si 56% des 7-9 ans sont déjà sur les réseaux, la quasi-totalité des 16-19 ans (99%) y est active. Sur ces écrans, on consomme majoritairement des vidéos courtes (56%) plutôt que des livres (16%).
Tendances et leviers : Manga, Dark Romance et Occasion
Le contenu et les modes d’achat évoluent pour s’adapter aux nouveaux usages.
Le trio BD/Manga/Comics reste en tête, suivi des romans (+4 points). Chez les lectrices de 16-19 ans, la Dark Romance explose avec 57% d’adeptes (+7 points).
Si la famille reste influente, le numérique devient un moteur. 28% des jeunes sont incités à lire par une adaptation à l’écran ou par des publications en ligne.Ce dernier levier touche d’ailleurs 51% des 16-19 ans.
Pour acquérir leurs ouvrages, les jeunes se tournent de plus en plus vers l’occasion (+5 points). C’est un réflexe encore plus marqué chez les 7-12 ans (+7 points).
Pour la première fois, la détente est la raison principale citée pour ouvrir un livre (+8 points par rapport à 2024/2022), dépassant le simple plaisir ou l’occupation.
Transmission parentale : un modèle en déclin ?
L’exemple familial semble s’étioler au fil de la décennie.
89% des jeunes ont bénéficié de lectures partagées (surtout par la mère). Cependant, cette pratique est moins fréquente chez les 7-9 ans aujourd’hui (-8 points vs 2024).
Le mimétisme s’affaiblit. 18% des jeunes affirment que leurs parents ne lisent jamais, contre seulement 7% en 2016.
Focus : Le livre numérique et audio en 2026
Le format dématérialisé connaît un coup de frein notable cette année.
Le livre numérique accuse une baisse de régime. En effet, seulement 36% des jeunes ont déjà lu un livre numérique, soit un recul de 8 points par rapport à 2024.
Cette baisse est particulièrement forte chez les garçons (-11 points) et les plus petits (-13 points).
Le smartphone est le roi. C’est l’appareil privilégié par 55% des lecteurs numériques, devant la tablette (34%, en hausse de 4 points).
Si 76% de ceux qui pratiquent la lecture numérique adorent l’expérience, la moitié des non-utilisateurs reste totalement hermétique à l’idée de s’y mettre.
Le livre audio reste stable. La pratique est globalement stable (+1 point). Elle séduit surtout les 10-12 ans (+8 points) et maintient une légère progression chez les 16-19 ans (+2 points).
74% des auditeurs apprécient ce format, et un tiers des jeunes n’ayant jamais essayé se disent prêts à tenter l’aventure.