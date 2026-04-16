Livres audio – Spotify lance Page Match en France

Il y a du nouveau pour la lecture audio en France à 24H de l’ouverture du Festival du Livre de Paris.
Spotify ne cesse d’innover pour l’écoute du livre audio. Son but, contribuer à faire décoller le marché de façon notable en France et en Europe.
Spotify officialise Page Match en France
Spotify accélère sa mue littéraire en déployant Page Match, une fonctionnalité disponible en français et dans trente langues qui synchronise la lecture papier et l’écoute audio sans perte de progression. Comment ça marche ? Lire notre article ici.
Cette innovation booste l’engagement de 55 % par semaine. Page Match permet aussi à 62 % des utilisateurs de découvrir des titres qu’ils n’avaient jamais streamés auparavant.
En France, la dynamique est impressionnante avec une hausse de 135 % du nombre d’auditeurs en un an et une croissance du temps d’écoute de 37 %.
Pour la plateforme le livre audio touche désormais un abonné Premium sur deux. Pour soutenir l’industrie, la plateforme lance aussi AudioBooks Charts en Allemagne ainsi que des classements Enfants & Famille aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Cette stratégie, défendue par Jeremy Amsellem, directeur de la division livres audio pour Spotify Europe, mise sur la complémentarité technologique pour ancrer durablement le livre audio dans le quotidien des lecteurs sans jamais opposer les formats.
Lire d’autres articles sur le livre audio ici.