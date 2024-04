LivrEmploi – Le facilitateur de recrutement dans l’industrie du livre, interview

Interview – LivrEmploi est une nouvelle plateforme de recherche d’emploi dédiée à l’industrie du livre. Elle ouvre ses portes le 8 avril.

Ce site permet aux professionnels de l’édition de publier des annonces de recrutement dans ce secteur et offre également une porte d’entrée aux personnes cherchant du travail dans ce domaine.

C’est la première fois qu’une telle initiative est prise dans le monde de l’édition.

Pour en savoir plus, Pierre Dutilleul, Président de l’association LivrEmploi, nous accorde une interview afin de bien comprendre les objectifs de cette plateforme et les services proposés.

Vous lancez Livremploi, un site centré sur l’emploi dans l’industrie du livre, pensez-vous répondre à un besoin particulier ?

Le projet de la plateforme LivrEmploi a été longuement réfléchi puisqu’il fait suite à des entretiens exploratoires menés avec des professionnels de l’édition et de la formation en 2022.

Ces consultations ont révélé un manque d’un lieu neutre permettant de répondre aux défis de la pénurie de talents dans l’industrie du livre.

Selon le SNE, il y a plus de 14 200 salariés dans l’édition. Les perspectives d’embauche sont prometteuses, notamment des alternants et des jeunes diplômés.



Bien que l’édition soit reconnue pour ses métiers créatifs, certaines fonctions telles que la finance, le commercial, la distribution ou la fabrication restent méconnues ou sous-estimées.

Les maisons d’édition font face à des difficultés de recrutement pour ce type de profils.

Il est impératif de maintenir l’attractivité de nos métiers sur le long terme tout en réduisant la pression sur les postes en tension.

LivrEmploi vise à relever ces défis en offrant une plateforme centralisée pour la recherche d’emploi dans le domaine de l’édition ainsi que des informations sur le secteur et ses métiers.

Comment est architecturé ce site, Quid de la navigation et du contenu ?

Le site, développé par les équipes d’Akki, sera simple d’utilisation et ergonomique. Il contiendra différents onglets :

-Une bourse à l’emploi où les recruteurs postent leurs offres et où les candidats peuvent y répondre.



-Une CVthèque où les candidats déposent leur CV de façon spontanée pour être visibles des recruteurs et où les recruteurs peuvent lancer des requêtes et trouver les meilleurs profils.



-Du contenu sur le secteur de l’édition, ses métiers et son actualité pour mettre en lumière la filière.



-Une cartographie des offres de formation initiale, en alternance et formation continue menant aux métiers du livre.

Sera-t-il nécessaire de créer un profil pour les candidats et les annonceurs ? Est-ce payant pour l’un ou l’autre ?

Les annonces seront accessibles à tous les utilisateurs. En revanche, les candidats devront se créer un compte pour postuler en ligne et les recruteurs devront se créer un profil pour poster leurs annonces.

Le service est gratuit pour les postulants et les maisons d’édition, cela permet aux petites comme aux grandes maisons de bénéficier de cet outil.



Des fonctionnalités payantes seront proposées aux recruteurs afin d’améliorer leur attractivité et optimiser leur processus de recrutement.

Ils pourront personnaliser leur page pour gagner en visibilité et mettre en avant leurs offres. Des options telles que la publication automatique des offres, l’analyse des CV et la recherche de correspondances grâce à un outil d’intelligence artificielle seront proposées pour faciliter leur recherche de talents qualifiés.

Quel est le modèle économique de Livremploi ?

Livremploi est une association « loi 1901 », la vente de fonctionnalités payantes permettra de financer la création de la plateforme et son évolution dans le temps.

Lors du lancement officiel au moment du Festival du Livre Paris, avez-vous une idée du nombre d’offres d’emplois qui seront disponibles ?

Nous comptons nous appuyer sur notre réseau et le réseau de nos partenaires Asfored et Syndicat National de l’Edition (SNE) pour offrir un maximum d’annonces au moment du Festival.

Nous avons également lancé nos réseaux sociaux pour communiquer au plus grand nombre. Il est difficile de donner un chiffre mais nous estimons à terme 150 annonces par mois, tout type de contrat confondu.

La période avril-mai-juin, est une période propice aux recrutements car cela correspond aux recherches d’alternants pour la rentrée prochaine. En 2021, l’Afdas comptait environ 880 alternants dans la filière, donc quasiment autant d’annonces disponibles !

Dans quel secteur se situe principalement la demande des employeurs ?

La demande des employeurs varie selon les spécificités de chaque entreprise. Certains secteurs plus dynamiques offrent de nombreuses opportunités de carrière notamment l’édition scolaire, jeunesse ou BD.

Je dirais que l’ensemble de la filière recherche régulièrement des profils pour leurs départements communication et marketing, commerciaux et éditoriaux.

Les recruteurs vont également recruter des métiers moins représentés comme la fabrication, la comptabilité auteur ou le contrôle de gestion.

D’ici 5 ans, pensez-vous que les recherches de profils vers de nouveaux métiers vont évoluer et dans quel sens ?

Oui, bien sûr, les grandes évolutions telles que la digitalisation et l’hybridation des formats créent de nouveaux besoins. Les profils ayant des compétences en marketing digital seront de plus en plus recherchés. D’ici 5 ans, les recherches évolueront vers une demande croissante de compétences numériques.

Le cœur de métier de l’édition, comme les éditeurs, les fabricants et les graphistes, évoluera sûrement pour intégrer les nouvelles technologies et les formats émergents tels que le numérique et l’audio.

Puis enfin, il y a l’impact de l’intelligence artificielle, que nous devrons suivre de très près !

