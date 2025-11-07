Livre jeunesse – Quelles tendances pour ce marché chiffres 2024 – 2025 ?

Le Syndicat National de l’Édition publie les chiffres du marché du livre jeunesse pour 2024 /2025.
Le salon du Livre Jeunesse de Montreuil ouvrira ses portes le 26 novembre, c’est l’occasion de découvrir les données chiffrées de segment éditorial.
L’édition de livres jeunesse, forte d’un chiffre d’affaires de 370,7 M€, maintient sa position de troisième segment en valeur du marché éditorial français.
Cependant, l’année 2024 a été marquée par un fléchissement global : le segment enregistre un recul de 3,8 % en valeur et de 4,4 % en volume par rapport à 2023.
Malgré cette contraction, l’édition jeunesse reste un acteur majeur, représentant 17 % des titres publiés et 17,3 % des exemplaires imprimés.
Quelles sont les tendances par segment ?
La baisse observée n’est pas uniforme sur tous les segments :
L’Éveil et la Petite Enfance (Albums Illustrés). Après plusieurs années d’euphorie, ce secteur subit un repli de 4,2 % en valeur et de 4,4 % en volume.
Ce fléchissement, attribué à la saturation du marché et à la hausse des coûts de fabrication, pousse les éditeurs à innover en misant notamment sur l’éco-responsabilité.
La Fiction (Adolescents et Jeunes Adultes). Ce segment affiche la baisse la plus contenue, avec seulement 0,5 % en valeur et 1,7 % en volume.
Le marché se recentre sur les best-sellers et les séries à fort capital communautaire. Ils sont largement soutenus par la prescription entre pairs sur les réseaux sociaux, notamment via le phénomène BookTok.
Les univers de fantasy, les romances contemporaines et les récits initiatiques continuent de séduire un large public. Ils confirment la vitalité créative du segment.
Le Documentaire Jeunesse. C’est le secteur qui souffre le plus. Il enregistre un net recul de 15,5 % en valeur et de 16,5 % en volume. Cette forte baisse est notamment liée à une visibilité en librairie réduite et à la concurrence des supports numériques.
Le format Poche, un moteur de vente
Le livre de poche consolide son importance dans le secteur jeunesse. Il représente 16,8 % des ventes en valeur.
Le poche génère un chiffre d’affaires de 62,2 M€, et 24,7 % des ventes en volume, soit 18,6 millions d’exemplaires écoulés.
L’attractivité internationale
Malgré un contexte économique exigeant, la création française se poursuit à l’étranger.
En 2024, 2 619 titres jeunesse ont été cédés à des éditeurs étrangers. Cela correspond à 23,8 % du total des cessions de droits du marché éditorial français.
Si 2024 marque un retour à un niveau plus stable, le dynamisme et la diversité de l’édition jeunesse française en font néanmoins un acteur central.
Sa vitalité dépend désormais de sa capacité à innover pour contrer le fléchissement sur certains segments clés.
A notre manière nous contribuons à soutenir ce secteur en publiant toutes les semaines depuis 15 ans des chroniques sur des livres jeunesse à découvrir ici !
L’étude complète est ici
