AirPods – La traduction instantanée arrive quand en Europe ?

Les AirPods Pro 3, les AirPods et les AirPods 4 se dotent d’une fonctionnalité que tout le monde attendait en Europe avec impatience.
Le lancement des AirPods 3 en septembre dernier a également été l’occasion de découvrir Live Translation. Cette fonctionnalité permet de traduire des conversations et du texte en temps réel grâce à Apple Intelligence et un son computationnel avancé.
Live Translation est compatible avec les AirPods Pro 2, les AirPods Pro 3 et les AirPods 4 avec ANC. L’interprète personnel d’Apple fonctionne sur ces écouteurs lorsqu’ils sont appairés avec un iPhone avec au minimum iOS 26.
Live Translation sait rester discret
Live Translation ne joue pas les intrus. Le processus de traduction et la conversation restent naturels. Lorsque les deux personnes sont équipées d’AirPods, l’ANC (système de réduction de bruit active) des écouteurs diminue le volume de la voix de son interlocuteur pour se concentrer sur la traduction.
Si l’une des deux personnes ne possède pas d’AirPods, la transcription en temps réel s’affiche sur l’iPhone.
Depuis son lancement, Live Translation supporte plusieurs langues dont l’anglais, le français, l’allemand, le portugais (brésilien) et l’espagnol. L’application n’était pourtant pas disponible en France et en Europe. Cela va changer.
Live Translation en Europe, c’est pour quand ?
Apple a annoncé que Live Translation sera disponible en Europe à partir du mois de décembre 2025. Le déploiement de cette fonctionnalité a pris du retard à cause de sa mise en conformité au Digital Market Act.
Ce délai a permis à la firme de Cupertino de peaufiner les connaissances de son interprète et de rajouter des langues. Live Translation a enrichi son vocabulaire. Désormais, il parle l’anglais, le français, l’allemand, le portugais, l’espagnol, l’italien, le chinois (simplifié et traditionnel mandarin), le japonais et le coréen.
Préparez votre valise. À partir du mois de décembre 2025, vous allez devenir polyglotte sans même vous en apercevoir grâce à Live Translation.