L’art du minuscule, un livre qui expose en grand des œuvres miniatures

“L’art du minuscule – 70 artistes de l’infiniment petit” est un très beau livre publié aux Editions Alternatives.
Emmanuelle Rozensweig, s’intéresse ici à l’art que je qualifierai de lilliputien, c’est à dire à des œuvres infiniment petites et complexes à réaliser.
Souvenez-vous de l’expo Small is Beautifull il y a quelques années.
Pour cela, elle a décidé de nous montrer, sous nos yeux ébahis, les créations miniatures de 70 artistes internationaux.
Des œuvres XXS
Cet ouvrage n’est pas un simple catalogue ; c’est une véritable plongée dans un monde inversé.
L’art miniature, qui fascine par sa capacité à condenser l’essence d’un sujet complexe dans un format microscopique, est à l’honneur.
Les artistes repoussent les frontières de la création dans des domaines aussi variés que la peinture, la sculpture, le diorama, l’origami, ou encore la photographie. Ces œuvres visibles à la loupe ou pas, utilisent tous les médiums pour créer des œuvres à la fois singulières et fascinantes. (voir ci-dessous ces sculptures taillées sur des mines de crayon).
L’art du minuscule c’est aussi une invitation à ralentir et à s’attacher aux détails.
Si vous êtes en quête d’un peu d’émerveillement et de légèreté, cet ouvrage est une mine d’or visuelle.
Il rappelle que la taille ne fait pas le talent.
C’est un cadeau parfait, qui se dévore des yeux. Il prouve, encore une fois, que le grand art peut absolument se décliner en petit format.
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
