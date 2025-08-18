Jeu-concours 2 casques Marshall Major V à gagner pour les 15 ans d’IDBOOX !

On met de la musique dans votre rentrée avec le casque Marshall Major V ! Classe, robustesse et bon son sont au programme !
Pour les 15 ans d’IDBOOX, en partenariat avec Marshall, tentez de gagner l’un des deux casques Major V mis en jeu du 18 au 23 août.
Retrouvez la rétrospective de notre média et notre équipe ici #IDBOOX15ANS.
A propos du Marshall Major V
Le casque Major V redéfinir ce que les mélomanes attendent d’un casque supra-auriculaire sans fil. Que vous écoutiez de la musique, un livre audio, un podcast, vous allez vous régaler !
Conçus pour les amateurs de musique qui en veulent toujours plus, en son comme en autonomie, le Marshall Major V reprend le look inimitable de Marshall tout en affichant une robustesse adaptée aux quotidiens rythmés.
Sur le Major V, la personnalisation du bouton M permet d’accéder directement à des fonctionnalités comme Spotify Tap, un assistant vocal ou les réglages d’égalisation.
Grâce à la recharge sans fil, donnez facilement un coup de pouce au Major V. Placez-le simplement sur le socle de recharge, et c’est reparti. Vous n’aurez plus à vous lamenter d’avoir oublié le câble dans vos bagages.
Le Major V est compatible Bluetooth LE Audio. Cette technologie offre la meilleure qualité audio possible, tout en augmentant la portée du streaming et en améliorant la synchronisation pour une connexion plus fluide lorsque vous regardez des vidéos. Ce casque est un petit bijou de technologie audio ! Découvrez le produit ici
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #IDBOOX15ANS pour vos partages !
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 2 Marshal Major V à gagner. Deux gagnants. Valeur unitaire 149.99€. Couleur au choix du partenaire.
– Le concours est ouvert du 18 au 23 août 2025 23H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
Prochain concours le 25 août pour un nouveau jeu-concours !