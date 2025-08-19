Galaxy S25 FE – À quoi ressemble le nouveau smartphone de Samsung ?

Le Galaxy S25 FE est censé sortir au mois de septembre mais il a pris de l’avance et se dévoile dans une série de visuels. Voici tout ce qu’on sait.
Comme son prédécesseur, le Galaxy S25 FE complète la gamme Galaxy S25 en offrant une expérience proche mais à un prix plus doux. Une série de visuels a échappé à la vigilance de Samsung nous laissant entrevoir le smartphone avant sa présentation officielle.
La site androidheadlines n’a pas hésité à mettre la main dessus.
Galaxy S25 FE – Un air de déjà vu
Le Galaxy S25 FE revêt les quatre couleurs chères à Samsung : noir, Navy, Ice Blue et blanc.
Son apparence ressemble à s’y méprendre à celle du Galaxy S24 FE. La firme coréenne mise toujours sur un design élégant et dépouillé. Il reste fidèle à celui des Galaxy S25.
La coque est lisse et sans fioritures. Seuls les trois capteurs photo et le flash LED ornent sa surface. L’avant de l’appareil est plat et le cadre est en métal. Une perforation laisse apparaître la caméra selfie à travers l’écran.
Galaxy S25 FE – Les caractéristiques techniques
À quoi faut-il s’attendre du côté de ses caractéristiques techniques ? Selon les rumeurs, le Galaxy S25 FE arborerait un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120Hz.
Le smartphone tournerait avec un processeur Exynos 2400, accompagné de 8Go de RAM et de 256Go de stockage. L’évolution est timide. Il remplace la puce 2400e du S24 FE.
Samsung gonfle la capacité de la batterie. Elle passe de 4700mAh à 4900mAh. Le gros changement provient de sa vitesse de charge. Le Galaxy S25 FE devient compatible avec la charge rapide 45W et accessoirement avec la recharge sans fil 15W.
Du côté de la photo, il devrait retrouver le combo de son prédécesseur avec un capteur principal de 50MP avec OIS, un ultra grand-angle de 12MP et un téléobjectif x3.
Le Galaxy S25 FE tourne nativement sous Android 16 avec One UI 8 et il est certifié IP68.