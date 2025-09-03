Jeu-Concours : des écouteurs Nothing Ear Open à gagner pour les 15 ans d’IDBOOX !

La reprise a débuté mais on continue la fête ! Alors on vous propose de tenter de gagner ces magnifiques écouteurs Nothing pour les 15 ans d’IDBOOX !
Du 3 au 7 septembre, en partenariat avec Nothing, les écouteurs Nothing Ear Open sont à gagner ! On met de la musique dans cette rentrée !
Découvrez l’histoire d’IDBOOX dans notre rétrospective ici.
En savoir plus sur les Nothing Ear Open
Le souci du détail qui fait la force des autres appareils Nothing est au rendez-vous. Les écouteurs sont orignaux mais savent rester discrets.
Ils embarquent des haut-parleurs dynamiques personnalisées de 14,2mm ainsi qu’un diaphragme avec un design exclusif.
L’installation se fait en un claquement de doigts. Les Nothing Ear Open sont compatibles Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Les écouteurs sont immédiatement détectés que vous ayez installé l’application Nothing X ou non sur votre appareil.
En fonction de votre utilisation la batterie des écouteurs résiste entre 6 et 8 heures. Grâce à la batterie de 635mAh intégrée dans le boitier, vous pourrez étendre l’autonomie des Nothing Ear Open jusqu’à 30 heures.
Les Nothing Ear (Open) sont des écouteurs au design ouvert, conçus pour offrir un confort optimal sans obstruer le conduit auditif. Ils sont compatibles iOS et Android.
Grâce à leur structure légère et leur maintien autour de l’oreille, ils permettent une écoute prolongée tout en restant attentif à l’environnement. Leur qualité sonore met en avant une scène large, bien que les basses soient discrètes.
Dotés de commandes physiques, d’un égaliseur personnalisable, ils s’adressent aux utilisateurs recherchant une expérience audio ouverte, confortable et stylée, plutôt qu’une immersion totale. Notre test complet est ici. Découvrez le produit cliquez ici.
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #IDBOOX15ANS pour vos partages !
– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu. Likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Découvrez notre chaine Youbube ici.
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 1 Nothing ear Open à gagner. Valeur du lot : 149€
– Le concours est ouvert du 3 au 7 septembre 23H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
Prochain concours le 10 septembre pour un nouveau jeu-concours !
