Oppo Reno 14 5G – Prix, disponibilité, caractéristiques, tout ce qu’il faut savoir

Oppo dévoile sa nouvelle série de smartphones Reno14, composée des modèles Reno14 5G, du Reno14 FS 5G et du Reno 14F 5G. On vous dit tout avant le test complet.
Concentrons-nous sur le Reno 14 5G, le modèle avec la fiche technique la plus évoluée.
Oppo Reno 14 – Un design qui met des étoiles plein les yeux
Ce téléphone marie technologie de pointe et design audacieux, avec une esthétique irisée qui va vous mettre des paillettes dans les yeux. Grâce au procédé Iridescent Glow, la coque arrière scintille sous la lumière.
Le Reno14 5G se distingue par son dos en verre sculpté d’une seule pièce. Cerclé d’un cadre en aluminium de qualité aéronautique, il garantit une durabilité renforcée.
Le smartphone est certifié IP66, IP68 et IP69. Il ne craint ni l’eau ni la poussière. Il possède même un port USB traité contre la corrosion.
Un écran à l’épreuve des intempéries
L’écran AMOLED plat de 6,59 pouces pour le Reno14 offre une expérience visuelle fluide avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une profondeur de couleur de 10 bits.
Il est garanti Splash Touch et mode Gants. Cela veut dire que vous pouvez l’utiliser avec les mains mouillées ou avec des gants.
Une appareil photo avec un triple flash
L’appareil photo du Reno14 5G se compose d’un capteur principal de 50MP, d’un ultra grand-angle de 8MP et d’un téléobjectif périscopique 3,5x de 50MP. Il se distingue par un système de triple flash assisté par IA.
Le capteur principal et l’ultra grand-angle utilisent deux flashs pour un meilleur éclairage à courte distance. Le troisième flash est dédié au téléobjectif. Il permet de capturer des portraits lumineux et naturels dans des conditions de faible éclairage et avec le zoom.
Ce système de flash innovant offre une luminosité jusqu’à 10 fois supérieure à celle de la génération précédente.
La photo assistée par IA
L’intelligence artificielle est au cœur de l’expérience photo avec la technologie Livephoto IA 2.0, qui combine deux expositions pour figer le mouvement tout en capturant la lumière ambiante.
L’éditeur IA propose des outils avancés comme la gomme magique, l’anti-reflets, le déflouteur, l’améliorateur de netteté et la fonction Prise parfaite, qui corrige les expressions indésirables en générant des alternatives à partir de photos de référence.
La vidéo n’est pas en reste, avec la prise en charge du 4K HDR IA pour des rendus cinématographiques.
Un processeur polyvalent
Sous le capot, le Reno14 5G est propulsé par la puce MediaTek Dimensity 8350, offrant une amélioration de 20 % des performances multi-cœurs et une réduction de 30 % de la consommation énergétique.
Le GPU Mali-G720 améliore les performances graphiques de 60 % tout en consommant 55 % d’énergie en moins. Un système de refroidissement avancé, incluant une chambre à vapeur et une architecture nano, assure une stabilité thermique même lors de longues sessions de jeu.
La batterie de 6 000 mAh avec recharge SUPERVOOC 80 W permet de récupérer plusieurs heures d’autonomie en seulement 10 minutes.
Tous les modèles tournent sous ColorOS 15 basé sur Android 15.
Prix, disponibilité et offres de lancement
La série Reno14 sera disponible dès demain, jeudi 4 septembre.
Le Reno14 5G, disponible en Blanc opale et Vert émeraude. Le modèle 12/512Go est au prix de 649,90€. La version 12/256Go est à 599,90€.
Le Reno14 F 5G (8+256 Go) et sa variante Reno14 FS 5G (12+512 Go), disponibles en Bleu opale et Vert émeraude sont respectivement à 349,90€ et 429,90€.
Du 4 au 30 septembre, vous bénéficiez d’une ODR différente en fonction des smartphones.
Oppo Reno 14 5G (version 12/512 Go)
- 200€ remboursés pour les détenteurs d’un ancien smartphone OPPO (IMEI requis)
- 100€ remboursés pour les détenteurs d’un smartphone non OPPO
Reno 14 FS 5G
- 70€ remboursés pour les détenteurs d’un ancien smartphone OPPO (IMEI requis)
- 50€ remboursés pour les détenteurs d’un smartphone non OPPO
Oppo Reno 14 F 5G
- 50€ remboursés pour les détenteurs d’un ancien smartphone OPPO (IMEI requis)
- 30€ remboursés pour les détenteurs d’un smartphone non OPPO